Eine Führung zur Pause, die Chance, auf das 2:3 auch das 3:3 folgen zu lassen, ein Teilerfolg war definitiv zum Greifen nah für die Sportfreunde Eisbachtal. Doch die mussten sich dem FC Emmelshausen-Karbach mit 2:4 geschlagen geben.
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Der Strohhalm wird immer dünner, an den sich die Sportfreunde Eisbachtal klammern. Auch bei der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach spielte der sieglose Tabellenletzte der Oberliga über weite Strecken gut mit, ging sogar mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit, kassierte dann aber zu Beginn des zweiten Durchgangs drei vermeidbare Gegentore binnen zehn Minuten.