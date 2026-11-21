Eisbären unterliegen FCEK 2:4 Kahles-Doppelpack und „Tor des Monats“ reichen nicht Stefan Kieffer 21.11.2026, 21:15 Uhr

i Jonas Kahles (rotes Trikot) traf für seine Sportfreunde Eisbachtal doppelt, doch das reichte am Ende nicht, um den FC Emmelshausen-Karbach zu bezwingen. Am Ende stand eine 2:4-Niederlage. Andreas Hergenhahn

Eine Führung zur Pause, die Chance, auf das 2:3 auch das 3:3 folgen zu lassen, ein Teilerfolg war definitiv zum Greifen nah für die Sportfreunde Eisbachtal. Doch die mussten sich dem FC Emmelshausen-Karbach mit 2:4 geschlagen geben.

Der Strohhalm wird immer dünner, an den sich die Sportfreunde Eisbachtal klammern. Auch bei der 2:4-Heimniederlage gegen den FC Emmelshausen-Karbach spielte der sieglose Tabellenletzte der Oberliga über weite Strecken gut mit, ging sogar mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit, kassierte dann aber zu Beginn des zweiten Durchgangs drei vermeidbare Gegentore binnen zehn Minuten.







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