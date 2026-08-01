Die Aufholjagd der „Cosmonauten“ kam zu spät. Sie unterlagen im Auftaktspiel der Oberliga dem Aufsteiger Mechtersheim mit 1:2 – und das aufgrund einer schwachen ersten Hälfte sicherlich nicht ganz unverdient, auch wenn die Chance zum 2:2 da war.
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Nach Abpfiff brauchte Nauwid Amiri, Bruder von Nationalspieler Nadiem Amiri und Trainer des TuS Mechtersheim, eine Zeit lang, um sich wieder zu beruhigen. Sein Team hatte im allerersten Spiel der neuen Saison in der Fußball-Oberliga gerade mit 2:1 (2:0) beim FC Cosmos Koblenz gewonnen.