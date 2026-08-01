Niederlage gegen Mechtersheim
„Kacktore“ sorgen bei Cosmos Koblenz nach 1:2 für Frust
Hoch her ging’s beim Oberliga-Auftakt auf Schmitzers Wiese, wo sich Gastgeber FC Cosmos Koblenz (hier mit Hokon Sossah links in
Hoch her ging’s beim Oberliga-Auftakt auf Schmitzers Wiese, wo sich Gastgeber FC Cosmos Koblenz (hier mit Hokon Sossah links in Blau und Mordecai Zuhs) dem Aufsteiger TuS Mechtersheim um Schott-Mainz-Zugang Etienne Portmann mit 1:2 geschlagen geben musste.
René Weiss

Die Aufholjagd der „Cosmonauten“ kam zu spät. Sie  unterlagen im Auftaktspiel der Oberliga dem Aufsteiger Mechtersheim mit 1:2 – und das aufgrund einer schwachen ersten Hälfte sicherlich nicht ganz unverdient, auch wenn die Chance zum 2:2 da war.

Lesezeit 3 Minuten
Nach Abpfiff brauchte Nauwid Amiri, Bruder von Nationalspieler Nadiem Amiri und Trainer des TuS Mechtersheim, eine Zeit lang, um sich wieder zu beruhigen. Sein Team hatte im allerersten Spiel der neuen Saison in der Fußball-Oberliga gerade mit 2:1 (2:0) beim FC Cosmos Koblenz gewonnen.
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