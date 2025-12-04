Justus Klein sicherte den letzten SC-Punkt bei der TuS

Das letzte Remis des SC Idar-Oberstein bei der TuS Koblenz ist schon sieben Jahre her. Murat Yasar war der Coach. Der letzte Sieg liegt schon ein Vierteljahrhundert zurück – Guido Mey saß beim SC auf der Bank.
Seit seinem Aufstieg in die Fußball-Oberliga 1996 ist der SC Idar-Oberstein zwölfmal um Punkte im Stadion Oberwerth bei der TuS Koblenz angetreten. Gewonnen haben Mannschaften aus dem Haag dort nicht allzu oft. Zweimal nur – und das letzte Mal ist schon mehr als ein Vierteljahrhundert her.