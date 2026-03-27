Der SC Idar-Oberstein macht deutlich, dass er auf Spieler aus der Region setzt und gibt Vertragsverlängerungen von gleich fünf Akteuren des aktuellen Oberliga-Kaders bekannt. Trainer Marco Reich bezieht zudem Stellung zum Wechsel von David Bauer.
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Gut eine Woche ist es her, da hatte Marco Reich gefordert, dass die Spielergespräche beim SC Idar-Oberstein vorangetrieben müssen, weil wegen vieler offener Personalien eine gewisse Unruhe herrsche. Der Coach sah den Vorstand am Zug, und der ist nun mit Wucht „in die Pötte gekommen“.