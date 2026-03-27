Reich nimmt Stellung zu Bauer Justus Klein bleibt nun doch beim SC Idar-Oberstein Sascha Nicolay 27.03.2026, 11:37 Uhr

i Justus Klein bleibt dem SC Idar-Oberstein nun doch treu. Er hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der SC Idar-Oberstein macht deutlich, dass er auf Spieler aus der Region setzt und gibt Vertragsverlängerungen von gleich fünf Akteuren des aktuellen Oberliga-Kaders bekannt. Trainer Marco Reich bezieht zudem Stellung zum Wechsel von David Bauer.

Gut eine Woche ist es her, da hatte Marco Reich gefordert, dass die Spielergespräche beim SC Idar-Oberstein vorangetrieben müssen, weil wegen vieler offener Personalien eine gewisse Unruhe herrsche. Der Coach sah den Vorstand am Zug, und der ist nun mit Wucht „in die Pötte gekommen“.







Artikel teilen

Artikel teilen