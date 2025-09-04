Dem Gegner das Toreschießen nicht so leicht machen - das soll der SC Idar-Oberstein bei seinem Oberliga-Auswärtsspiel beim FC Rot-Weiss Koblenz, der wiederum sein „Loch im Angriff“ noch nicht geschlossen hat.

Nach dem Pokal ist vor der Oberliga. Unmittelbar nach der bitteren 3:4-Verbandspokal-Niederlage gegen Wormatia Worms richtete SC-Trainer Tomasz Kakala schon den Blick auf die nächste Aufgabe. Und die stellt sich nun einmal schon am Samstag (14 Uhr) im Oberwerth-Stadion in Koblenz gegen den FC Rot-Weiss Koblenz.

„Rot-Weiss ist kein Kellerkind. Das ist wohl klar. Dass die Mannschaft im Moment Vorletzter ist, kann uns nicht täuschen“, betont Kakala. Einen Punkt haben die Koblenzer erst auf dem Konto und damit fünf weniger als der SC. „Wir sollten sehen, dass wir die Distanz nicht anwachsen lassen“, sagt der Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift. Anders als erhofft, haben die Koblenzer am letzten Tag nicht mehr auf dem Transfermarkt zuschlagen können. Immerhin hatte es in der Woche vor dem Deadline-Day mit der Verpflichtung von Phil Thieltges geklappt, der 19-Jährige sammelte beim 1:1 in der Vorwoche daheim gegen Diefflen seine ersten 23 Minuten für die Koblenzer. Thieltges ist der Sohn von Frank Thieltges, der im Fußballverband Rheinland für die Torhüterausbildung zuständig ist und zudem den FSV Salmrohr in der Bezirksliga trainiert.

Das „Loch“ in Angriff der Koblenzer ist damit nicht geschlossen. Vorne sehen die Rot-Weißen gerade ihre größte Baustelle. Das könnte dann interessant werden, denn Kakala wiederum sieht aktuell vor allem Probleme im Defensivverhalten seiner Mannschaft. „Ganz klar. Wir müssen viel besser verteidigen als zuletzt und dem Gegner das Toreschießen nicht so leicht machen“, fordert der SC-Coach.

In Koblenz wird Michel Schmitt ins Tor zurückkehren. Im Pokal spielte ja Ruben Strack. Beide Schlussleute leisteten sich zuletzt Patzer mit dem Fuß und offenbarten Probleme bei hohen Bällen. Auch hier braucht es eine Steigerung. Ansonsten plant Kakala weitgehend mit dem gleichen Kader wie im Pokal gegen Wormatia Worms. Allerdings hofft er auf die Rückkehr von Juri Amidon. Im Mittelfeld könnte der „Sechser“ für zusätzliche Stabilität sorgen.