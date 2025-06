Nach dem überraschenden Abgang von Torwart Tobias Edinger zu Wormatia Worms hat der SC Idar-Oberstein nun wieder positive personelle Nachrichten zu verkünden. Juri Amidon hat seinen Vertrag verlängert. Damit bleibt dem Fußball-Oberligisten aus dem Haag eine wichtige Stütze im zentralen Mittelfeld erhalten.

Der 23-Jährige wechselte Ende August des vergangenen Jahres vom luxemburgischen Verein Victoria Rosport zum SC und avancierte sofort zum Stammspieler. 25-mal lief er in der vergangenen Saison in der Oberliga für den SC auf und erzielte dabei einen Treffer (bei der 1:3-Niederlage bei Viktoria Herxheim). Nach einer Verletzung dauerte es nach der Winterpause eine gewisse Zeit, bis er seinen Stammplatz im Mittelfeldzentrum wieder erobert hatte. Seit dem 0:0-Unentschieden bei Wormatia Worms am 19. April stand er in der schwierigen Endphase aber wieder von Beginn an auf dem Platz und zeigte besonders beim für den Klassenerhalt entscheidenden 3:1-Sieg gegen Viktoria Herxheim seine Klasse.

Umfeld und Rahmenbedingungen sind Gründe für die Verlängerung

Dass der SC auch in der kommenden Saison in der Oberliga spielt, war der entscheidende Faktor, dass Amidon verlängert hat. Doch es gab auch andere Gründe für den gebürtigen Trierer in Idar-Oberstein zu bleiben. Amidon erklärt auf den Social-Media-Kanälen des SC: „Von Tag eins wurde ich von der Mannschaft mit offenen Armen empfangen. Das familiäre Umfeld, die Wertschätzung und das Vertrauen des Vereins waren Gründe, meinen Vertrag zu verlängern.“ Zudem schätzt der Mittelfeldmann die optimalen Rahmenbedingungen, die der SC bietet.

Amidon, dessen Zweikampfstärke außergewöhnlich ausgeprägt ist, sieht sich als Führungsspieler der Mannschaft. Er betont: „Ich möchte meine Erfahrung und meine Qualitäten als Führungsspieler weiter einbringen und dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen.“