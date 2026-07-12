Cosmos 0:3 im Friedberg-Test Junger Franzose unterschreibt, Duverger-Zukunft offen Mirko Bernd 12.07.2026, 17:03 Uhr

i Fabio Khalfaoui war nach seiner Unterschrift beim Oberligisten Cosmos Koblenz schon beim Test in Friedberg beim Oberligisten Türkgücü dabei, die 0:3-Niederlage konnte auch er nicht verhindern. Cosmos Koblenz

Der Oberligist FC Cosmos Koblenz hat seinen Test gegen den Hessenligisten Türkgücü Friedberg 0:3 verloren. Dabei wirkte ein weiterer Neuer mit, während der eine oder andere Akteur fehlte. Auch auf WM-Teilnehmer Josué Duverger trifft das noch zu.

Es war kein einfacher Testgegner – und es wurde auch kein einfacher Test für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz, der beim Hessenligisten (wie Oberliga) Türkgücü Friedberg leicht dezimiert mit 0:3 (0:1) unterlag. Ein weiterer Neuzugang der „Cosmonauten“, bei denen sich wohl noch einiges tun wird, war indes dabei – und spielte bereits mit.







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