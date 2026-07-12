Cosmos 0:3 im Friedberg-Test
Junger Franzose unterschreibt, Duverger-Zukunft offen
Fabio Khalfaoui war nach seiner Unterschrift beim Oberligisten Cosmos Koblenz schon beim Test in Friedberg beim Oberligisten Tür
Fabio Khalfaoui war nach seiner Unterschrift beim Oberligisten Cosmos Koblenz schon beim Test in Friedberg beim Oberligisten Türkgücü dabei, die 0:3-Niederlage konnte auch er nicht verhindern.
Cosmos Koblenz

Der Oberligist FC Cosmos Koblenz hat seinen Test gegen den Hessenligisten Türkgücü Friedberg 0:3 verloren. Dabei wirkte ein weiterer Neuer mit, während der eine oder andere Akteur fehlte. Auch auf WM-Teilnehmer Josué Duverger  trifft das noch zu.

Lesezeit 1 Minute
Es war kein einfacher Testgegner – und es wurde auch kein einfacher Test für den Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz, der beim Hessenligisten (wie Oberliga) Türkgücü Friedberg leicht dezimiert mit 0:3 (0:1) unterlag. Ein weiterer Neuzugang der „Cosmonauten“, bei denen sich wohl noch einiges tun wird, war indes dabei – und spielte bereits mit.
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