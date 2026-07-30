Am Samstag (15.30 Uhr) startet der FV Engers mit einem Heimspiel gegen den FV Diefflen in die neue Oberliga-Saison. Das hat sich der FVE für die bevorstehende Spielzeit vorgenommen.
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Eigentlich waren sie beim Oberligisten FV Engers zum Ende der vergangenen Saison davon ausgegangen, den Kader weitgehend zusammenzuhalten. Doch dann entschlossen sich gleich drei Spieler doch zum Vereinswechsel. „Das kam ein bisschen überraschend“, kommentierte Aleksander Naric, der Teammanager der Grün-Weißen, den dreifachen Sinneswandel.