FV Engers vor dem Saisonstart Julian Feit: „Die Liga ist enger zusammengerückt“ Stefan Kieffer 30.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Team des FV Engers mit (oben von links) Roman Hudov, Gabriel Jost, Gabriel Müller, Paul Bermel, Max Schmitten, Christian Meinert, Nils Wambach, David Eberhardt, Jonathan Kap, Jonas von Haacke, Hasan Kesikci, Lukas Szymczak, (mittlere Reihe, von links) Mannschaftsarzt Dr. Michael Rettler, Physio Mariella Sehn-Henn, Physio Enrico Kämpflein, Physio Clara Martschei, Torwarttrainer Deniz Görgün, Torwarttrainer Marc Reifenschneider, Co-Trainer Martin Weber, Trainer Julian Feit, Co-Trainer Philipp Frank, Sportlicher Leiter Aleksandar Naric, Athletiktrainer Sören Klappert, Teammanager Noel Schlesiger, Betreuer Udo Prangenberg, (untere Reihe, von links) Enrico Rößler, Jesper Penterman, Mattis Thewalt, Vadim Semchuk, Arjan Bajrami, Safet Husic, Leon Odenthal, Kevin Lahn, Lukas Müller, Manoel Splettstößer und Manuel Simons. Es fehlen: Marcel Stieffenhofer, Justin Willma und Eldin Hadzic. Jörg Niebergall

Am Samstag (15.30 Uhr) startet der FV Engers mit einem Heimspiel gegen den FV Diefflen in die neue Oberliga-Saison. Das hat sich der FVE für die bevorstehende Spielzeit vorgenommen.

Eigentlich waren sie beim Oberligisten FV Engers zum Ende der vergangenen Saison davon ausgegangen, den Kader weitgehend zusammenzuhalten. Doch dann entschlossen sich gleich drei Spieler doch zum Vereinswechsel. „Das kam ein bisschen überraschend“, kommentierte Aleksander Naric, der Teammanager der Grün-Weißen, den dreifachen Sinneswandel.







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