Das Beste am Schluss: So war es für den FC Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga beim 1:1 im Heimspiel gegen Schott Mainz. Denn tief in der Nachspielzeit gab es Elfmeter für Rot-Weiss – und der ging rein, auch wenn es sich nicht jeder ansehen konnte.
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Einige der 215 Zuschauer, so sie es denn mit FC Rot-Weiss Koblenz hielten, drehten sich in der fünften Minute der Nachspielzeit auf der Haupttribüne des Oberwerth-Stadions um. Sie konnten nicht mitansehen, ob Rot-Weiss-Kapitän Almir Ahmetaj den Handelfmeter für den Fußball-Oberligisten im Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz verwandeln würde.