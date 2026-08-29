Rot-Weiss holt späten Punkt Jubel nach Ahmetajs Nachspielzeit-Elfmeter gegen Schott Mirko Bernd 29.08.2026, 18:24 Uhr

i Kollektiver Jubel in der Nachspielzeit bei Rot-Weiss Koblenz: Kapitän Almir Ahmetaj (Mitte) war am 0:1 gegen Schitt Mainz nicht gänzlich unbeteiligt, umso größer war die Erleichterung nach seinem in der Nachspielzeit cool verwandelten Elfmeter zum verdienten 1:1. René Weiss

Das Beste am Schluss: So war es für den FC Rot-Weiss Koblenz in der Oberliga beim 1:1 im Heimspiel gegen Schott Mainz. Denn tief in der Nachspielzeit gab es Elfmeter für Rot-Weiss – und der ging rein, auch wenn es sich nicht jeder ansehen konnte.

Einige der 215 Zuschauer, so sie es denn mit FC Rot-Weiss Koblenz hielten, drehten sich in der fünften Minute der Nachspielzeit auf der Haupttribüne des Oberwerth-Stadions um. Sie konnten nicht mitansehen, ob Rot-Weiss-Kapitän Almir Ahmetaj den Handelfmeter für den Fußball-Oberligisten im Heimspiel gegen den TSV Schott Mainz verwandeln würde.







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