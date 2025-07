Zwei Wochen vor dem Start in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar sind die Sportfreunde Eisbachtal zwar auf einem guten Weg, doch noch wartet etwas Arbeit auf das Trainerteam um Thorsten Wörsdörfer und David Meuer. Gegen Hessenliga-Absteiger TuS Hornau konnten sich die Westerwälder am Freitagabend vor 110 Zuschauern in Nentershausen am Ende nicht unverdient mit 2:1 (1:0) durchsetzen.

Sportfreunde lassen vor der Pause zu viel liegen

Mit der ersten richtigen Chance des Spiels gingen die Westerwälder prompt in Front: Eine Flanke von der rechten Seite nickte Jonathan Kap platziert ins lange Eck ein (13.). In der Folge ließen die Eisbachtaler keine einzige Torchance der Gäste aus dem Kelkheimer Stadtteil zu. Hüben wie drüben kam es allerdings auch zu vielen leichten Ballverlusten und Abspielfehlern. „In der ersten Halbzeit müssen wir das Spiel schon im Sack haben, und es muss 3:0 oder 4:0 stehen. Das haben wir richtig gut gemacht“, fand Wörsdörfer

Jonah Arnolds scheiterte allerdings aus spitzem Winkel am Außennetz (18.) und im direkten Duell mit Hornaus Torhüter Brandon Dorth (42.). Zudem konnte sich der TuS-Keeper bei einem Abschluss von Lukas Reitz nach einem Konter auszeichnen (37.). Einmal landete der Ball schließlich im Tor, doch der Arnolds-Treffer nach einer präzisen Flanke von Moritz Muth wurde wegen einer Abseitsstellung aberkannt (43.).

„Ich will ja, dass unsere Torhüter etwas zu tun bekommen. Das ist auch ein wichtiger Faktor.“

Thorsten Wörsdörfer, Trainer Sportfreunde Eisbachtal

Kontrollierten die klassenhöheren Eisbachtaler das Geschehen bis zur Pause weitestgehend, kamen die Gäste deutlich aggressiver aus der Kabine und sorgten so für deutlich mehr Gefahr vor dem Eisbären-Gehäuse. Maxim Andreutti traf das Außennetz (48.), Luke Lange setzte den Ball knapp am langen Pfosten vorbei (71.). Die Eisbachtaler selbst fingen sich erst mit zunehmender Spieldauer in Abschnitt zwei wieder und kamen prompt mehrfach gefährlich vor das Hornauer Tor: Ein abgefälschter Abschluss von Jamal Kilic klatschte an die Querlatte (73.), ehe TuS-Keeper Julius Petry erst einen Reitz-Freistoß aus dem Eck fischte und sich dann aus kurzer Distanz gegen Eisbachtals Silas Held auszeichnete (84.). Zuvor hatte Niklas Kremer auf der Gegenseite ebenfalls in einer Eins-gegen-Eins-Situation per starker Fußabwehr gegen Hornaus Felix Erbe parierte (81.).

Sportfreunde-Keeper Kremer hält Sieg fest

Machtlos war der Eisbären-Keeper nach 85 Minuten, als Leon Krönert zum Ausgleich einschoss. Die Eisbachtaler stellten allerdings mit einer sehenswerten Kombination über Niklas Heuser und Lukas Reitz durch Jonas Kahles den alten Abstand beim sehenswerten 2:1 wieder her. Als Niklas Kremer kurz vor Abpfiff noch einmal stark parierte (89.), war der Testspielsieg für die Eisbären letztlich in trockenen Tüchern. „Ich will ja, dass unsere Torhüter etwas zu tun bekommen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. In der zweiten Halbzeit hat man insgesamt gesehen, warum es wichtig ist, Bälle zu halten und nachzurücken. Da waren wir nicht mehr ganz so kompakt“, war Trainer Thorsten Wörsdörfer insgesamt mit seiner Mannschaft zufrieden.