2:1 gegen FV Diefflen Joker stechen beim wichtigen Sieg der Cosmonauten Matthias Schlenger 28.11.2026, 18:35 Uhr

i Hokon Sossah (blaues Trikot) trat beim 2:1-Sieg seines FC Cosmos Koblenz über den FV Diefflen zwar nicht als Torschütze in Erscheinung, agierte aber noch als Trikotspender für seinen Mitspieler. Jörg Niebergall

Viele Zuschauer waren es nicht, die sich beim 2:1-Sieg des FC Cosmos Koblenz gegen den FV Diefflen auf die Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese verirrten. Unter ihnen waren allerdings welche, die sich den Cosmos-Keeper ganz genau anschauten.

Spürbare Erleichterung im Moment des Abpfiffs: Im Duell gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FV Diefflen gelang Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz ein aufgrund des Spielverlaufs verdienter 2:1 (0:0)-Erfolg. Der Siegtreffer war dabei eine Co-Produktion zweier Joker, während abzuwarten bleibt, ob es der letzte Heimauftritt von Keeper Josué Duverger war.







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