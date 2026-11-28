Viele Zuschauer waren es nicht, die sich beim 2:1-Sieg des FC Cosmos Koblenz gegen den FV Diefflen auf die Bezirkssportanlage Schmitzers Wiese verirrten. Unter ihnen waren allerdings welche, die sich den Cosmos-Keeper ganz genau anschauten.
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Spürbare Erleichterung im Moment des Abpfiffs: Im Duell gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten FV Diefflen gelang Fußball-Oberligist FC Cosmos Koblenz ein aufgrund des Spielverlaufs verdienter 2:1 (0:0)-Erfolg. Der Siegtreffer war dabei eine Co-Produktion zweier Joker, während abzuwarten bleibt, ob es der letzte Heimauftritt von Keeper Josué Duverger war.