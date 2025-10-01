1:1 gegen Gau-Odernheim
Joker Arnst sichert Cosmos Punkt gegen „Bereicherung“
Kein Tor: Cosmos-Keeper Josue Duverger, der vor der Partie für die WM-Qualifi-Spiele Haitits gegen Nicaragua und Honduras nominiert worden war, parierte gegen Gau-Odernheims Miles Hofmann, es wäre das 0:2 aus Koblenzer Sicht gewesen, so endete die Partie 1:1.
Joker Dennis Arnst hat Cosmos Koblenz in der englischen Woche einen Punkt gesichert: Gegen vor allem in der ersten Hälfte starke Gau-Odernheimer glich er zum 1:1 für den Koblenzer Oberligisten auf dem Oberwerth aus.

Für Yusuf Emre Kasal nahm der Abend im Stadion Oberwerth doch noch einen versöhnlichen Abschluss. Der Trainer des FC Cosmos Koblenz hatte im Fußballl-Oberliga-Heimspiel seiner Mannschaft gegen den TSV Gau-Odernheim eine enttäuschende erste Halbzeit gesehen, erlebte dann aber die erhoffte Reaktion seiner Mannschaft und konnte sich durch das 1:1 (0:1)-Unentschieden wenigstens noch mit einem Zähler anfreunden.

