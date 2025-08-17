Jean Zimmer ist das neue Gesicht der U21 des 1. FC Kaiserslautern. Der 31-Jährige hat dem Profifußball bei „seinem“ FCK den Rücken gekehrt und spielt nun Oberliga. Am Samstag tat er das in Karbach. Und stellte sich dann unseren Fragen.

Vor gut zwei Monaten verkündete der 31-jährige Jean Zimmer, Ex-Kapitän des Zweitligisten 1.FC Kaiserslautern, seinen Rückzug vom Profifußball. In einer Videobotschaft an die Fans des Traditionsklubs sagte Zimmer, dass er nie wieder ein anderes Trikot als das des FCK tragen wolle und sich daher fortan der eigenen U21 anschließen werde. Am Samstagnachmittag traf das Lauterer Urgestein als Spitzenreiter der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit seiner Mannschaft auf dem Quintinsberg auf den Zweiten, den FC Emmelshausen-Karbach zum Topduell des dritten Spieltags, Endstand 2:2. Nach der Begegnung stand Zimmer Rede und Antwort.

Herr Zimmer, 2:2 in Karbach, darf man zum Punkt gratulieren oder ist das aus Ihrer Sicht zu wenig?

Grundsätzlich fahren wir überall hin, um zu gewinnen. Heute muss man aber sagen, dass wir mit dem Punkt zufrieden sein müssen vom Spielverlauf her. Einige Male hatten wir etwas Glück. Es war eklig, hier zu spielen.

Eklig?

Ja, der Platz war brutal uneben. Aber man muss auch ganz einfach sagen, dass Karbach eine gute Mannschaft hat, Punkt. Die haben eine gute Abwehr, einen starken Stürmer. Karbachs Janik Otto im Mittelfeld war unfassbar gut. Man merkt, die haben etwas vor hier.

Sie sind erst 31 Jahre alt. Warum haben Sie die Profi-Karriere nun schon beendet? Gab es keine anderen reizvollen Angebote?

Es ist ja kein Geheimnis: Es gab Anfragen. Aber dann hätten wir weiter wegziehen müssen, und das wollte ich einfach nicht mehr. Ich konnte mir auch nicht mehr vorstellen, bei einem anderen Verein so viel Herz reinzulegen, wie ich es hier tun kann. Solange ich den Jungs immer wieder helfen kann – wie heute zum Beispiel mit der Vorlage zum 1:1 – ist alles gut. Damit es am Ende auch für den Aufstieg reicht.

Das Ziel Aufstieg ist klar formuliert?

Ja, das muss das Ziel sein.

Wie lange wollen Sie das in der U21 machen, gibt es einen Zeitplan?

Nein, gibt es nicht. Solange die Knochen halten und solange es Spaß macht.