Jason Onyejekwe kommt von Wormatia Worms in den Haag

Mit einer weiteren Neuverpflichtung ist der SC Idar-Oberstein in die Vorbereitung für die Saison in der Fußball-Oberliga gestartet. Jason Onyejekwe wird ab sofort für die Mannschaft von Trainer Tomasz Kakala auflaufen. Der 25-Jährige ist Innenverteidiger und spielte in der abgelaufenen Halbserie für Wormatia Worms.

„Jason ist ein unglaublicher Zweikämpfer und ein sehr guter Typ für die Kabine“, erklärt Marco Reich. Der Sportliche Leiter des SC ergänzt: „Er ist ein fußballerisch starker Verteidiger.“ Als Beleg für die Klasse des Defensivhünen führt Reich zudem eine Einschätzung von SC-Torjäger Florian Zimmer an: „Flo hat gesagt, Jason Onyejekwe sei mit der beste Innenverteidiger, gegen den er letzte Saison gespielt habe.“ Mit Onyejekwe hofft der SC, den Abgang von Paulo de Souza mindestens kompensieren zu können. Immerhin bringt der Abwehrakteur, der durchaus auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann, die Erfahrung von insgesamt 31 Oberligaspielen für Wormatia Worms, die TSG Pfeddersheim und den SV Gonsenheim mit.

i Die Trainer Tomasz Kakala und Christian Henn (links) nehmen Jason Onyejekwe in die Mitte. Der Innenverteidiger kommt von Wormatia Worms und trägt in Zukunft das Trikot des SC Idar-Oberstein. Stefan Ding

Beim Trainingsauftakt des SC am Dienstag im Haag rannte Onyejekwe wegen einer gerade abklingenden Erkältung noch nicht der Kugel hinterher. Dafür mischte Julian Riedl von Saarlandligist FC Homburg II mit. Noch ist die Verpflichtung des schnellen Außenspielers nicht schriftlich fixiert, doch viel spricht dafür, dass der 21 Jahre alte Sohn von Thomas Riedl, dem Ex-Coach des SC, in den kommenden Tagen perfekt gemacht wird.

Ansonsten tummelten sich beim Aufgalopp der Idarer die schon bekannten Neuverpflichtungen Tyrecce Herzhauser (vom SV Morlautern), Michel Schmitt und Marvin Lind (beide vom VfR Baumholder) sowie Jan-Uwe Audri (vom FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein). Außerdem waren Leon Koerdt aus der eigenen Jugendabteilung sowie die A-Junioren Henri Schneider und Jelle Lang bei der ersten Einheit dabei.

„Mir gefällt der neue Kader. Wir hatten ja nach den ganzen Abgängen ein bisschen Sorge, aber die Vertragsverlängerungen von Kevin Kraus und Juri Amidon waren schon ganz wichtige Zeichen“

SC-Chefcoach Tomasz Kakala

„Ich glaube, dass wir nach dem Schreck, der im ersten Moment nach den Abgängen geherrscht hat, mittlerweile doch ganz gut für die neue Saison aufgestellt sind“, sagt Marco Reich und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Mal sehen, welches Überraschungsei wir vielleicht noch für den Angriff finden.“

Auch der Trainer hat die erste Einheit mit einem guten Gefühl geleitet. „Mir gefällt der neue Kader. Wir hatten ja nach den ganzen Abgängen ein bisschen Sorge, aber die Vertragsverlängerungen von Kevin Kraus und Juri Amidon waren schon ganz wichtige Zeichen“, erklärt Tomasz Kakala und ergänzt: „Und Jason Onyejekwe ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung.“ Für den Coach ist der Kader freilich noch nicht ganz komplett. „Wir wollen noch einen Offensivspieler holen“, betont Kakala. Der Verein hält Ausschau. Vielleicht klappt es ja schon bis zum ersten Testspiel, das am 5. Juli in Algenrodt ausgetragen wird. Neu-Verbandsligist SG Hüffelsheim ist dort der Gegner.