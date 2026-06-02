Dritter Torwart beim SC Jannik Huth verlängert seinen Vertrag in Freiburg Olaf Paare 02.06.2026, 11:09 Uhr

i Vertrag verlängert: Torwart Jannik Huth bleibt dem SC Freiburg treu. dpa/Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa

Im großen Interview mit unserer Zeitung hatte Jannik Huth seinen Wunsch geäußert, beim SC Freiburg zu bleiben. Nun sorgten der Torwart und der Bundesligist für klare Verhältnisse.

Torwart Jannik Huth und der SC Freiburg haben sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Bereits seit Sommer 2024 trägt der Guldentaler das Trikot des Bundesligisten, wechselte damals vom SC Paderborn in den Breisgau. Dort nimmt er die Rolle des dritten Torwarts ein – aus Überzeugung, wie er unlängst in einem Interview mit unserer Zeitung erklärte.







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