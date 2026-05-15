Eine Verletzung zur Unzeit hat Jan-Uwe Audri erlitten. Für den Angreifer selbst und den SC Idar-Oberstein ist das bitter vor dem so wichtigen Kellerkrimi im Haag gegen den FV Dudenhofen.
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Ohne Jan-Uwe Audri wird der SC Idar-Oberstein am Samstag, 15.30 Uhr, den Abstiegskrimi in der Fußball-Oberliga gegen den FV Dudenhofen bestreiten müssen. Der Angreifer verletzte sich im Training heftig. „Seine Mittelhand ist leider mehrfach gebrochen“, informierte SC-Trainer Marco Reich und bedauerte: „Das tut mir leid.