Ein stabiler Auftritt des SC Idar-Oberstein ist ohne Lohn geblieben. Eine unnötige Gelb-Rote Karte und ein gegnerisches Traumtor waren die Schlüsselmomente beim 1:3 beim FC Hertha Wiesbach.
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Sechs Minuten vor Schluss schnüffelten die Fußballer des SC Idar-Oberstein in ihrem Oberliga-Auswärtsspiel beim FC Hertha Wiesbach an einem ungemein wichtigen Punktgewinn. Es stand 1:1, als Alexio Brauer auf der rechten Idarer Abwehrseite zum Solo ansetzte, Jelle Lang abschüttelte, dann nach innen zog und mit dem rechten Fuß schoss.