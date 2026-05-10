Traumtreffer zerstört Hoffnung Jan-Uwe Audri lässt den SC Idar am Punkt schnüffeln Sascha Nicolay 10.05.2026, 11:08 Uhr

i Der Ausgleich für den SC Idar-Oberstein ist unterwegs. Jan-Uwe Audri (am Ball) zieht die Kugel nach rrechts und wird gleich zum 1:1 einschießen. Stefan Ding

Ein stabiler Auftritt des SC Idar-Oberstein ist ohne Lohn geblieben. Eine unnötige Gelb-Rote Karte und ein gegnerisches Traumtor waren die Schlüsselmomente beim 1:3 beim FC Hertha Wiesbach.

Sechs Minuten vor Schluss schnüffelten die Fußballer des SC Idar-Oberstein in ihrem Oberliga-Auswärtsspiel beim FC Hertha Wiesbach an einem ungemein wichtigen Punktgewinn. Es stand 1:1, als Alexio Brauer auf der rechten Idarer Abwehrseite zum Solo ansetzte, Jelle Lang abschüttelte, dann nach innen zog und mit dem rechten Fuß schoss.







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