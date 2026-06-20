Cosmos-Keeper bei der WM Ist Haiti-Aus gegen Brasilien eine Chance für Duverger? Mirko Bernd 20.06.2026, 13:14 Uhr

i Momente, die Josué Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz nicht vergessen wird: Bei den Nationalhymnen sind alle Spieler mit auf dem Feld, so auch vor der Partie in der Nacht von Freitag au Samstag des Karibikstaats gegen Brasilien mit seinen vielen Fans im Hintergrund. Ersatztorwart Duverger (in Gelb, Nummer 23) genoss diese Augenblicke sicherlich, auch wenn sein Team schon ausgeschieden ist nach der zweiten Niederlage im zweiten Gruppenspiel. IMAGO/Igor Kralj/PIXSELL. IMAGO/Pixsell

Für Josué Duverger ist die WM eine ganz besondere Geschichte. Als Torwart von Oberligist FC Cosmos Koblenz ist er auf der großen WM-Bühne mit seinem Land Haiti dabei. Auch vor 68.000 Zuschauern beim 0:3, das Haitis Aus besiegelte, gegen Brasilien.

Haitis WM-Traum dauert nur noch ein Spiel lang, dann ist Schluss: Das steht nach dem 0:3 des krassen Außenseiters gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in der schweren Gruppe C fest. Damit endet auch bald das WM-Märchen für Josué Duverger vom Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz.







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