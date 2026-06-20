Für Josué Duverger ist die WM eine ganz besondere Geschichte. Als Torwart von Oberligist FC Cosmos Koblenz ist er auf der großen WM-Bühne mit seinem Land Haiti dabei. Auch vor 68.000 Zuschauern beim 0:3, das Haitis Aus besiegelte, gegen Brasilien.
Lesezeit 2 Minuten
Haitis WM-Traum dauert nur noch ein Spiel lang, dann ist Schluss: Das steht nach dem 0:3 des krassen Außenseiters gegen den fünfmaligen Weltmeister Brasilien in der schweren Gruppe C fest. Damit endet auch bald das WM-Märchen für Josué Duverger vom Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz.