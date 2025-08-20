Der FC Cosmos Koblenz fährt beim 2:1 gegen Rot-Weiss Koblenz den ersten Saisonsieg ein. Ob sich der Aufsteiger nach dem Derby-Erfolg wirklich freuen kann, ist aber noch offen. Was war passiert?

Das ist ja das Schöne beim Sport, in diesem speziellen Fall beim Fußball. Wenn gespielt wird, dann bekommst du am Ende ein Ergebnis. Und dann herrscht Klarheit – in der Regel. Es sei denn, eine Regel wird gebrochen. Und schon sind wir beim Oberligaspiel zwischen dem Cosmos Koblenz und Rot-Weiss Koblenz. Auf dem Rasen hatte eine vor allem in der ersten Hälfte richtig stark spielende Cosmos-Elf das Derby mit 2:1 (1:0) gewonnen.

Vier Wechselfenster als Stein des Anstoßes

Doch nach Spielschluss wurde aus Vermutung schnell Gewissheit: Der Aufsteiger hatte einen Regelverstoß begangen, weil der Klub statt der erlaubten drei vier Auswechselfenster in Anspruch genommen hatte, um frische Kräfte in die Partie zu bringen. Und von dem Moment an konnte rund ums Oberwerth von Klarheit keine Rede mehr sein. Es gab weit mehr Fragen als Antworten. Auch weil es ein solches Vergehen in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar seit Bestehen der Regel noch nicht gegeben hat, folglich kein Präzedenzfall existiert. Wie geht es jetzt weiter? Legt Rot-Weiss Protest gegen die Wertung des Spiels ein? Wenn ja, wie wird der Verstoß sanktioniert? Die Verunsicherung und Ratlosigkeit waren groß – bei Trainern, Spielern, Fans gleichermaßen. Selbst Schiedsrichter Arianit Besiri musste zugeben: „Ich weiß es schlichtweg nicht.“

i Die Cosmos-Akteure feiern das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0. Aber der Jubel könnte verfrüht sein. René Weiss

Etwas Licht ins Dunkel brachte Oberliga-Staffelleiter Lothar Renz am Morgen nach einem Spiel mit ungewissem Ausgang. „Es liegt nach Lage der Dinge ein Verstoß gegen die Durchführungsbestimmungen vor“, meinte Renz in bestem Amtsdeutsch. „Wenn Rot-Weiss jetzt Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegt, wozu der Verein drei Tage Zeit hat, wird sich die Spruchkammer des Verbandes mit diesem Einspruch beschäftigen“, so der Staffelleiter weiter.

Rot-Weiss denkt über Einspruch nach

Und welche Strafe droht dem FC Cosmos im Fall eines Urteils, das die Sportrichter nach Aussage von Renz binnen zwei Wochen fällen werden? „Das geht von einer Geldstrafe bis hin zum einem Eingriff in die Spielwertung“, konnte Renz hier nur mutmaßen. Es gibt eben keinen ähnlich gelagerten Fall in dieser Liga. Wie aus Rot-Weiss-Kreisen einen Tag nach der Partie verlautete, geht die Tendenz wohl dahin, Einspruch in die Wertung dieses Spiels einzulegen.

Wenn dann doch in einigen Dingen Klarheit an diesem Abend herrschte, dann ging es zur Abwechslung mal wieder um sportliche Belange. Der Sieg des FC Cosmos über die umkämpften 90 Minuten, daran ließ auch Rot-Weiss-Co-Trainer Salvatore Nizza keine Zweifel aufkommen, ging vollauf in Ordnung. Cheftrainer Fatih Cift musste wegen eines Trauerfalls in der Familie kurzfristig in die Türkei reisen.

i Duell gegen den Ex-Klub: Cosmos-Stürmer und Doppeltorschütze Nao Oriyama (vorn) hat gegen Inas Islamovic das Nachsehen. René Weiss

Hamkas Linkschüsse als Attraktion

Vor allem in den ersten 45 Minuten war es ein Duell überzeugend gegen desolat. Wie von Trainer Yusuf Emre Kasal auch im Training immer und immer wieder gefordert, ließen seine „Cosmonauten“ den Ball gut, allerdings auch weitgehend ungestört zirkulieren. Passgenauigkeit und Passschärfe stimmten, zudem waren die Akteure des Aufsteigers auch in den Zweikämpfen weitaus präsenter als das Rot-Weiss-Team, das irgendwie keine Bande zum Spiel fand.

Die Führung für Cosmos nach 12 Spielminuten durch den Ex-Rot-Weiss-Spieler Nao Oriyama war hoch verdient – der Treffer selbst durchaus kurios. Was Cosmos-Mittelfeldmann Khery Hamka ins Spiel bringt. Ausgestattet mit einem Linksschuss, der Wucht und Präzision in wunderbare Weise vereint, legte der 22-Jährige in diesem Spiel eine sehenswerte Freistoß-Trilogie an den Tag, die allein das Eintrittsgeld wert war. Freistoß Nummer eins aus halbrechter Position und aus rund 50 Meter (!) Torentfernung glitt dem im Rückwärtslaufen verzweifelt mit Ball und Flugbahn ringenden RW-Keeper Jascha Tiemann aus den Händen, Oriyama war aus kürzester Distanz zur Stelle, Tor. Freistoß Nummer zwei nagelte Hamka aus rund 20 Metern an die Latte, auch diesmal war Oriyama im Nachschuss zur Stelle, verfehlte aber knapp das Tor (18.). Das vorweg: Bei Hamkas Freistoß Nummer drei in der zweiten Hälfte, der um ein Haar im Winkel gelandet wäre, war der ansonsten aufmerksame Tiemann zur Stelle (67.).

Rot-Weiss wird besser, kassiert aber das zweite Tor

In Sota Matsui hätte beinahe noch ein weiterer Ex-Rot-Weiss-Akteur an diesem Abend getroffen. Doch der Japaner scheiterte in der recht einseitigen ersten Hälfte allein vor Tiemann (30.). Das war dann auch das einzig Positive aus Rot-Weiss-Sicht nach 45 Minuten: Es stand nur 0:1.

Nach einem Donnerwetter in der Kabine konnte sich Rot-Weiss in Hälfte zwei dann aber steigern, wirkte konsequenter und zielstrebiger in seinen Aktionen – auch wenn der FC Cosmos sein Chancenplus weiter ausbauen und auch das 2:0, erneut durch Oriyama (62.) erzielen konnte. „Wir haben gewusst, dass Rot-Weiss nach der Pause stärker aufkommen würde und wollten sie mit ihren eigenen Waffen schlagen. Wir haben etwas tiefer gestanden, um den Gegner dann mit schnellem Umschaltspiel auszukontern. Das ist uns eigentlich ganz gut gelungen – leider war die Chancenauswertung mangelhaft“, analysierte Cosmos-Coach Kasal ganz richtig. Allein der eingewechselte bullige Cosmos-Stürmer Leon Rashica hatte zwei Riesenchancen auf dem Fuß.

„Wir haben in den zweiten 45 Minuten einen richtig guten Fußball gespielt. Darauf können wir aufbauen.“

Rot-Weiss-Co-Trainer Salvatore Nizza

Und so bekam das Spiel dann doch noch mal eine ungeahnte Wendung, als den mehr und mehr auf den Anschlusstreffer drängenden und endlich auch zu Chancen kommenden Rot-Weissen das 2:1 durch Inas Islamovic (90.+4) gelang. Keine Frage, Rot-Weiss stemmte sich mit Macht gegen die drohende dritte Niederlage im dritten Spiel. Aber es fehlten oft eben auch die Mittel. Es war ein Innenverteidiger, der traf. Symptomatisch für die ernüchternde Offensiv-Vorstellung von Rot-Weiss. Der Angreifermangel ist unübersehbar und sollte bald behoben werden – auch wenn Nizza nicht müde wurde, die Leistungssteigerung seiner Mannschaft in Halbzeit zwei herauszustellen. „Ich spreche lieber über die Jungs, die da sind. Und nicht über die, die möglicherweise noch kommen. Wir haben in den zweiten 45 Minuten einen richtig guten Fußball gespielt. Das Tor war gut für die Moral. Darauf können wir aufbauen“, meinte Nizza trotz der Null-Punkte-Ausbeute bis jetzt zuversichtlich.

Aber selbst das mit den null Punkten aus Rot-Weiss-Sicht war am Ende eines ereignisreichen Abends nicht klar. Ein Regelverstoß und dessen mögliche Folgen kann das Geschehen auf dem Rasen – zumindest ergebnistechnisch - noch zu einem Muster ohne Wert werden lassen.

FC Cosmos Koblenz - Rot-Weiss Koblenz 2:1 (1:0)

Cosmos Koblenz: Duverger – Heck, Ziric, Arslan, Matsui – Gültekin (59. Kryeziu), Farajli, Hamka (80. Tahiri), Aksu (76. Simonyan) – Oriyama (63. Mekoma), Arnst (63. Rashica).

Rot-Weiss Koblenz: Tiemann – Müller, Islamovic, Alsela, Iwata (72. Shengelia) – Wozny, Multari, Ahmetaj, Todate (87. Horton) – Maroc (59. Yeboah), Yamahara (87. Rznic).

Schiedsrichter: Arianit Basiri (Trier-Tarforst).

Zuschauer: 470.

Tore: 1:0 Oriyama (12.), 2:0 Oriyama (62.), 2:1 Islamovic (90.+4).