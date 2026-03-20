Es ist Spiel eins nach der Trennung von Manuel Moral Fuster bei Cosmos Koblenz – und es gibt dafür in der Oberliga sicher leichtere Gegner als den FK Pirmasens. Das Interims-Duo Admir Softic und Peter Neustädter ist damit gleich maximal gefordert.
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Die Trennung – auch wenn sie wie beiderseits betont einvernehmlich war – von Manuel Moral Fuster nach nur zweieinhalb Monaten als Coach beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz hallt natürlich nach. Die Entscheidung des Vereins, nach dem desaströsen 0:5 beim FC Emmelshausen-Karbach und intensivem Austausch mit Moral Fuster bereits nach zwei Spielen im neuen Jahr die Reißleine zu ziehen, stieß außerhalb des Cosmos-Kosmos auf Unverständnis.