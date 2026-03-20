Cosmos Koblenz in Pirmasens Interims-Duo ist in „gnadenloser Liga“ direkt gefordert Mirko Bernd 20.03.2026, 12:00 Uhr

i Das 0:5 des FC Cosmos Koblenz am Samstag beim FC Emmelshausen-Karbach war laut Geschäftsführer Admir Softic ein "Totalausfall", die Koblenzer um den nach 65 Minuten ausgewechselten Angreifer Leon Rashica (vorne) hatten gegen den FCEK um Routinier Tim Puttkammer keine Chance. Es folgte die Trennung von Coach Manuel Moral Fuster, nun geht es mit den Interimstrainer Softic und Peter Neustädter für Cosmos nach Pirmasens zum Tabellenzweiten. Hermann-Josef Stoffel. hjs-Foto

Es ist Spiel eins nach der Trennung von Manuel Moral Fuster bei Cosmos Koblenz – und es gibt dafür in der Oberliga sicher leichtere Gegner als den FK Pirmasens. Das Interims-Duo Admir Softic und Peter Neustädter ist damit gleich maximal gefordert.

Die Trennung – auch wenn sie wie beiderseits betont einvernehmlich war – von Manuel Moral Fuster nach nur zweieinhalb Monaten als Coach beim Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz hallt natürlich nach. Die Entscheidung des Vereins, nach dem desaströsen 0:5 beim FC Emmelshausen-Karbach und intensivem Austausch mit Moral Fuster bereits nach zwei Spielen im neuen Jahr die Reißleine zu ziehen, stieß außerhalb des Cosmos-Kosmos auf Unverständnis.







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