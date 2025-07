Die neue Saison stellt für den SC Idar-Oberstein eine Zäsur dar. Es ist die erste Spielzeit ohne Hans Dieter Krieger. Der überall geschätzte und beliebte Präsident, Mäzen und Patriarch, dessen Lebenswerk der Verein ist, verstarb in der Nacht zum 13. Mai 2025. Der Oberliga-Klassenverbleib war sein großer Wunsch - und die Mannschaft erfüllte ihn. Die Sorge vieler, dass der SC ohne Hans Dieter Krieger abstürzen würde, zerstreute Christian Schwinn, der neue kommissarische Vorsitzende, schnell.

Und tatsächlich schafften es Vorstand, Teammanager Christoph Hahn und der neue Sportliche Leiter, Ex-Profi Marco Reich, die Oberliga-Mannschaft der Idarer breiter und wohl auch stärker aufzustellen. Dabei galt es, gestandene Akteure zu ersetzen. Immerhin neun Spieler verließen den SC. Am heftigsten traf die Schmuckstädter, dass der in der vergangenen Runde bärenstarke Torhüter Tobias Edinger sich kurzfristig dazu entschied, wie seine Teamkollegen Malik Yerima und Luca Baderschneider, zu Liga-Konkurrent Wormatia Worms zu wechseln - und das, obwohl er in der Winterpause noch einen Zwei-Jahres-Vertrag beim SC unterschrieben hatte.

Der SC reagierte schnell. Zum einen stärkten die Verantwortlichen Youngster Ruben Strack den Rücken, zum anderen lotsten sie Michel Schmitt aus Baumholder zurück in den Haag. Ein Jahr zuvor war Schmitt, nachdem er als zweiter Torhüter mit dem SC die Verbandsligameisterschaft gefeiert hatte, als Nummer eins zum VfR Baumholder gewechselt, mit dem er dann aus der Verbandsliga abstieg. Zweifel am in der Oberliga unerfahrenen Duo wischen Trainer Tomasz Kakala und Marco Reich vom Tisch. „Im Tor sind wir ausgezeichnet aufgestellt“, sagen beide unisono.

Schmitt ist einer von acht Akteuren, die neu sind im Haag. „Unser Plan war es, mehr Alternativen zu schaffen“, erklärt Kakala. Vor allem in der Verteidigung und in vorderster Linie haben sich die Idarer variabler aufgestellt. Tyreece Herzhauser vom SV Morlautern und Jason Onyejekwe von Wormatia Worms bieten Kakala neue Möglichkeiten auf den defensiven Außenpositionen. Onyejekwe kann auch Innenverteidiger spielen, doch dort ist der SC sowieso - wie Kakala festhält - „top besetzt“.

„Ramzi Ferjani hat extrem gute Qualitäten. Er wird uns weiterhelfen.“

SC-Trainer Tomasz Kakala

Neben Kevin Kraus, der die Erfahrung von mehr als 300 Profispielen mitbringt, hat der SC mit Ramzi Ferjani einen weiteren Abwehrakteur mit Profi-Hintergrund verpflichtet. Einst war der Sensweilerer Kapitän der U19 von Borussia Dortmund. Obwohl er U-Länderspiele für Deutschland und Tunesien bestritt und bei Erzgebirge Aue zum Zweit- und Drittligakader zählte, kam seine Karriere nicht so recht in Gang. Zuletzt war Ferjani beim FC Homburg unter Vertrag. Kakala freut sich natürlich über den prominenten Zugang: „Ramzi braucht noch ein bisschen Praxis, aber er hat im Training schon gezeigt, was für extrem gute Qualitäten er hat. Er wird uns weiterhelfen.“ Doch der Coach erinnert auch daran, dass neben den beiden Ex-Profis mit dem schon gestandenen Niklas Baus und dem großen Talent Leon Koerdt „zwei weitere Top-Alternativen“ für die Innenverteidigerposition zur Verfügung stehen.

Temi Ajibola weist Torriecher in der Vorbereitung nach

Bei den Angreifern, von denen Torjäger Florian Zimmer gesetzt sein dürfte, freut sich Kakala darüber, dass Justus Klein und Philipp Schneider eine „richtig gute Vorbereitung“ absolviert hätten. Doch der SC hat für weitere Alternativen gesorgt. So wurde von Germania Halberstadt Temi Ajibola verpflichtet, eine 1,95-Meter-Kante, die in der Vorbereitung ihren Torriecher nachgewiesen hat. „Temi ist für jeden Gegner unangenehm“, betont Kakala, der aber auch die Qualitäten von Jan-Uwe Audri (kam vom FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein) und Marvin Lind (vom VfR Baumholder) herausstreicht.

27 Spieler groß ist der Kader, und alle wollen natürlich beim Heimauftakt gegen den FV Engers ins schmucke Stadion einlaufen. Das trägt einen neuen Namen. Um den verstorbenen Präsidenten zu ehren und an seine Verdienste um den Verein zu erinnern, werden Fußballspiele beim SC Idar-Oberstein fortan im Hans-Dieter-Krieger-Stadion ausgetragen.