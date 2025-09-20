Es bleibt dabei: Koblenzer Oberligisten sind kein gutes Pflaster für den SC Idar-Oberstein. Bei Cosmos Koblenz musste sich der SC mit 2:3 geschlagen geben – damit hielt nicht nur die Pleite-, sondern auch eine Erfolgsserie.
Zwei Serien haben im Fußball-Oberligaspiel zwischen dem FC Cosmos Koblenz und dem SC 07 Idar-Oberstein gehalten. Die Gastgeber bleiben durch den 3:2 (1:0)-Heimsieg in dieser Saison im Stadion Oberwerth ungeschlagen, während Idar auch im dritten Punktspiel dieser Runde gegen eine Koblenzer Mannschaft leer ausging.