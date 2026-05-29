Torjäger Dennis Krob spricht im Interview über seinen Wechsel vom FK Pirmasens zum Oberliga-Konkurrenten FC Emmelshausen-Karbach.
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Dennis Krob vom FK Pirmasens heißt der neue Mittelstürmer des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Der 33-jährige Torjäger des Ligakonkurrenten Pirmasens kann eine beeindruckende Bilanz aufweisen: In 447 Spielen in seiner Karriere (fast alle in der Oberliga oder der Regionalliga Südwest) kommt der aus Kaiserslautern stammende Krob auf stattliche 177 Tore.