Dennis Krob im Interview
„Ich will an die 25 Tore von Max Wilschrey rankommen“
Dennis Krob (in Blau, hier im Zweikampf mit dem Engerser Kapitän Christian Meinert) gehört zu den treffsichersten Stürmern in de
Dennis Krob (in Blau, hier im Zweikampf mit dem Engerser Kapitän Christian Meinert) gehört zu den treffsichersten Stürmern in der Oberliga. Zehn Jahre machte Krob seine Tore für den FK Pirmasens, ab dem 1. Juli stürmt der 33-Jährige für den FC Emmelshausen-Karbach.
Jörg Niebergall

Torjäger Dennis Krob spricht im Interview über seinen Wechsel vom FK Pirmasens zum Oberliga-Konkurrenten FC Emmelshausen-Karbach.

Lesezeit 3 Minuten
Dennis Krob vom FK Pirmasens heißt der neue Mittelstürmer des Fußball-Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach. Der 33-jährige Torjäger des Ligakonkurrenten Pirmasens kann eine beeindruckende Bilanz aufweisen: In 447 Spielen in seiner Karriere (fast alle in der Oberliga oder der Regionalliga Südwest) kommt der aus Kaiserslautern stammende Krob auf stattliche 177 Tore.

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