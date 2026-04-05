David Eberhardt zurück auf dem Quintinsberg – aber nur als Gast. Sein FV Engers verlor mit 1:2 in Karbach, Eberhardt musste wegen eines Schlüsselbeinbruchs tatenlos zusehen. Im Interview sprach der 36-Jährige über seine Verletzung und seine Zukunft.
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Die 1:2-Niederlage seines FV Engers in der Fußball-Oberliga beim FC Emmelshausen-Karbach hat David Eberhardt nicht verhindern können, weil er wegen eines Schlüsselbeinbruchs bis zum Saisonende ausfällt. Der 36-jährige Innenverteidiger, der 2024 zum FVE wechselte und davor in 15,5 Jahren beim FC Karbach zur Legende wurde, hätte nur allzu gern mitgewirkt an alter Wirkungsstätte.