Interview mit David Eberhardt „Ich schaue in dem Alter von Saison zu Saison“ Michael Bongard 05.04.2026, 10:46 Uhr

i Der Ex-Karbacher David Eberhardt laboriert an einem Schlüsselbeinbruch und wird dem FV Engers bis zum Saisonende ausfallen. hjs-Foto

David Eberhardt zurück auf dem Quintinsberg – aber nur als Gast. Sein FV Engers verlor mit 1:2 in Karbach, Eberhardt musste wegen eines Schlüsselbeinbruchs tatenlos zusehen. Im Interview sprach der 36-Jährige über seine Verletzung und seine Zukunft.

Die 1:2-Niederlage seines FV Engers in der Fußball-Oberliga beim FC Emmelshausen-Karbach hat David Eberhardt nicht verhindern können, weil er wegen eines Schlüsselbeinbruchs bis zum Saisonende ausfällt. Der 36-jährige Innenverteidiger, der 2024 zum FVE wechselte und davor in 15,5 Jahren beim FC Karbach zur Legende wurde, hätte nur allzu gern mitgewirkt an alter Wirkungsstätte.







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