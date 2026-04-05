Interview mit David Eberhardt
„Ich schaue in dem Alter von Saison zu Saison“
Der Ex-Karbacher David Eberhardt laboriert an einem Schlüsselbeinbruch und wird dem FV Engers bis zum Saisonende ausfallen.
Der Ex-Karbacher David Eberhardt laboriert an einem Schlüsselbeinbruch und wird dem FV Engers bis zum Saisonende ausfallen.
hjs-Foto

David Eberhardt zurück auf dem Quintinsberg – aber nur als Gast. Sein FV Engers verlor mit 1:2 in Karbach, Eberhardt musste wegen eines Schlüsselbeinbruchs tatenlos zusehen. Im Interview sprach der 36-Jährige über seine Verletzung und seine Zukunft.

Lesezeit 1 Minute
Die 1:2-Niederlage seines FV Engers in der Fußball-Oberliga beim FC Emmelshausen-Karbach hat David Eberhardt nicht verhindern können, weil er wegen eines Schlüsselbeinbruchs bis zum Saisonende ausfällt. Der 36-jährige Innenverteidiger, der 2024 zum FVE wechselte und davor in 15,5 Jahren beim FC Karbach zur Legende wurde, hätte nur allzu gern mitgewirkt an alter Wirkungsstätte.

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