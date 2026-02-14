Närrischer Oberliga-Reim
Ich bin mal dichten, der Fatih wird’s schon richten
Unser närrischer Reporter Mirko Bernd.
Svenja Wolf

Unser Reporter ist nicht nur fußballerisch, sondern auch närrisch vorbelastet. Die gereimte Büttenrede war nie sein ganz großer Favorit, aber an Karneval muss man sich selbst auch mal auf die Schippe nehmen. Und die Oberliga dann eben gleich mit. 

Die Oberliga, ihr lieben Narren,tut kräftig mit den Hufen scharren.Sieben Klubs kommen aus unserem RZ-Beritt,die machen sich teils hochwissenschaftlich fit.Dort laufen sie mit Spirometer, anderswo mit Fackeln,stehen auf Rüttelplatten, lassen ihre Muskeln wackeln.

