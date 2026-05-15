Der Mann der großen Finals Huth sitzt in Istanbul auf der Bank des SC Freiburg Olaf Paare 15.05.2026, 12:40 Uhr

i Mittendrin: Jannik Huth (vorne) feiert mit seinen Mitspielern vom SC Freiburg den Einzug ins Europa-League-Finale. IMAGO/Arne Amberg. IMAGO/STEINSIEK.CH

Wer träumt nicht davon, in einem großen Finale zu stehen? Für Jannik Huth aus Guldental erfüllt sich der Traum am Mittwoch ein zweites Mal. Zwischen Rio und Istanbul – im Interview steht er Rede und Antwort und blickt auf seine Karriere.

Wenn der SC Freiburg am Mittwoch in Istanbul den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte zelebriert, dann wird auch ein Fußballer aus Guldental zum Aufgebot gehören.Jannik Huth nimmt bei den Breisgauern seit zwei Jahren die Rolle des Torwarts Nummer drei ein.







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