SC Idar: Wieder drei Gegentore Hendrik Puhl rechtfertigt Marco Reichs Vertrauen Sascha Nicolay 30.11.2025, 10:40 Uhr

i Das 1:0 nach 4 Minuten durch Hendrik Puhl Stefan Ding

In den vergangenen Spielen ist es ein bisschen untergegangen, dass der SC Idar-Oberstein in der Defensive gerade wieder wackelig ist. Gegen die Sportfreunde Eisbachtal war das nicht mehr zu kaschieren. Dafür lieferte ein Startelf-Debütant ab.

Die alten eingefleischten Anhänger des SC Idar-Oberstein auf der Tribüne des Hans-Dieter-Krieger-Stadions waren enttäuscht. „Das wichtigste Spiel haben wir jetzt verloren“, hieß es nach der 1:3-Niederlage im Kellerduell gegen die Sportfreunde Eisbachtal.







