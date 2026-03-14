Insgesamt sechs Spiele haben die Eisbachtaler Sportfreunde in dieser Saison gewonnen, so wie einige direkte Konkurrenten im Oberliga-Keller auch. Das Besondere bei den Westerwäldern: Zuletzt gingen sie viermal hintereinander als Gewinner vom Platz.
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Es tue gut, auf dem Handy ein bisschen nach oben scrollen zu müssen, um in der Tabelle die eigene Mannschaft zu finden, scherzte Thorsten Wörsdörfer am späten Samstagnachmittag im Regen von Nentershausen. Seine Mannschaft, das sind die Eisbachtaler Sportfreunde, die es zu diesem Zeitpunkt immerhin schon bis auf Platz 13 der Fußball-Oberliga geschafft hatten.