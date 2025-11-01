Koblenzer Mannschaften liegen dem Oberligisten FV Engers: Mit dem FC Cosmos schlug die Elf von Wasserturm schon den dritten von drei KO-Klubs.
Drei Koblenzer Vereine spielen in der Fußball-Oberliga, und der FV Engers hat sie alle drei bezwungen. Nach dem 2:1 gegen die TuS und dem 1:0 gegen Rot-Weiß behielt das Team von Trainer Julian Feit auch gegen den ambitionierten Aufsteiger FC Cosmos mit 2:0 (0:0) die Oberhand und setzt sich mit 31 Punkten weiter in der Spitzengruppe fest.