FVE besiegt erneut KO-Klub Heißer Engers-Joker Simons stellt Cosmos Koblenz kalt Stefan Kieffer 01.11.2025, 21:31 Uhr

i Der Engerser Hasan Kesikci (in Grün) hatte die erste dicke Chance, wuchtete den Ball aber beim 2:0 aber nach zehn Minuten nur an die Latte. Jörg Niebergall

Koblenzer Mannschaften liegen dem Oberligisten FV Engers: Mit dem FC Cosmos schlug die Elf von Wasserturm schon den dritten von drei KO-Klubs.

Drei Koblenzer Vereine spielen in der Fußball-Oberliga, und der FV Engers hat sie alle drei bezwungen. Nach dem 2:1 gegen die TuS und dem 1:0 gegen Rot-Weiß behielt das Team von Trainer Julian Feit auch gegen den ambitionierten Aufsteiger FC Cosmos mit 2:0 (0:0) die Oberhand und setzt sich mit 31 Punkten weiter in der Spitzengruppe fest.







