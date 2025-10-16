Erinnerungen an Engerser Ikone Heinz Keuler: Schlitzohr mit Ecken, Kanten und viel Herz Stefan Kieffer 16.10.2025, 14:55 Uhr

i Heinz Keuler war immer für seinen FV Engers da - auch und vor allem in schweren Zeiten. Selbstredend, dass er auch während der Corona-Pandemie im Stadion am Wasserturm nach dem Rechten sah. Jörg Niebergall

Einer wie er reißt Lücken, die sich nicht schließen lassen. Heinz Keuler war (nicht nur) beim FV Engers ein Mann für alle Fälle. Der Name des Amts interessierte ihn nicht, er packte an, wo er gebraucht wurde. Erinnerung an einen besonderen Menschen.

Als der FV Engers im Juni das „große Los“ im DFB-Pokal zog, war Heinz Keuler gemeinsam mit (Ex-)Trainer Sascha Watzlawik, Kapitän Christian Meinert und Pressesprecher Ulf Steffenfauseweh im Dortmunder Fußballmuseum dabei. Das 0:5 am 17. August gegen den Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt im ausverkauften Koblenzer Oberwerth-Stadion erlebte die Vereinsikone des FVE vor dem Bildschirm im Krankenbett, an diesem ...







