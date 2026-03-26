Bei vielen Klubs aktiv gewesen Heimische Fußballer trauern um Charly Grün Jörg Niebergall 26.03.2026, 13:00 Uhr

i Der in der Region bekannte Fußballer Karl "Charly" Grün ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Jörg Niebergall

Die Fußballer in der Region trauern um einen beliebten Mitstreiter. Karl „Charly“ Grün, der zuletzt in Neuwied wohnte, ist im Alter von 72 Jahren verstorben.

Fußballer, Trainer, Polizist, Familienvater, Opa: Wenn man die unterschiedlichen Facetten von Karl „Charly“ Grün beleuchtet, scheint es schwer, den gebürtigen Kyllburger (Eifel) irgendwie „dingfest“ machen zu können. Den meisten Fußballfans dürfte die langjährige Tätigkeit als Spieler und Trainer in Erinnerung geblieben sein.







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