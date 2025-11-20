Haitis WM-Teilnehmer Duverger bekommt noch eine Pause

Oberligist Cosmos Koblenz hat seit dieser Woche einen WM-Teilnehmer in seinen Reihen mit dem haitianischen Torwart Josué Duverger. Im Auswärtsspiel beim FV Eppelborn wird er aber noch einmal geschont nach den Reisestrapazen und Feierlichkeiten.
Der FC Cosmos Koblenz wird die Reise ins Saarland zum FV Eppelborn, dem Schlusslicht der Fußball-Oberliga, am Samstag mit einem antreten, der sich kommenden Sommer voraussichtlich in den USA, Mexiko und Kanada aufhalten wird. Denn Cosmos-Keeper Josué Duverger hat sich am Dienstag mit Haiti für die WM 2026 qualifiziert und für Freudentaumel in einem von vielen Krisen gebeutelten Karibikstaat gesorgt.