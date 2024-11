Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Wörsdörfer-Elf gastiert bei Regionalligaabsteiger und Drittplatziertem Schott Mainz Härtetest vor wichtigen Wochen in Liga und Pokal: Eisbachtal spielt beim Tabellendritten TSV Schott Mainz 24.10.2024, 18:41 Uhr

i Verletzungsbedingter Ausfall: Eisbachtals Lukas Reitz (links) musste im Spiel gegen Viktoria Herxheim (rechts Raphael Gehrlein) verletzt ausgewechselt werden und steht in Mainz nicht zur Verfügung. Foto: Andreas Hergenhahn ANDREAS HERGENHAHN. Andreas Hergenhahn

„Ich bin nicht der Trainer, der sich nur über viel Ballbesitz glücklich schätzt. Das war als Spieler schon nicht meine Stärke. Am Ende zählt eben die Effektivität“, sagt Thorsten Wörsdörfer, der Trainer der Eisbachtaler Sportfreunde, angesprochen auf die 0:3-Heimniederlage in der Oberliga seiner „Eisbären“ gegen Viktoria Herxheim. Vor dem Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz am Samstag, 14 Uhr, konnte in der Trainingswoche auch eine klare Überlegenheit am letzten Samstag nur bedingt weiterhelfen.

„Es war sicherlich positiv, dass wir uns so viele gute Chancen herausgespielt haben. Wir waren in der Rheinlandliga, geschweige denn in der Oberliga selten so drückend überlegen“, schätzt der Eisbachtaler Aufstiegstrainer ein, um dann einzuschränken: „Auf dem Punktekonto habe ich aber nichts gesehen.

