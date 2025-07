Im vorletzten Testspiel auf die am Samstag, 2. August, mit dem Auswärtsspiel beim FV Diefflen beginnende Saison in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mussten die Eisbachtaler Sportfreunde in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden beim in der Verbandsliga beheimateten Traditionsklub FV Biebrich 02 eine verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage hinnehmen.

„Das Beste an diesem Abend aus unserer Sicht war der wunderschöne zweifache Regenbogen am Himmel.“

SFE-Trainer Thorsten Wörsdörfer fand mehr Gefallen am Naturschauspiel als am Kick seiner Schützlinge.

Die Westerwälder hatten nach vorangegangenen ansprechenden Leistungen im Jürgen-Grabowski-Sportfeld einen mäßigen Tag erwischt. Allerdings trafen sie auf einen spielstarken, lauffreudigen und ballsicheren Gegner, der mit seiner blutjungen Truppe zuvor auch den hoch gehandelten Eisbachtaler Ligakonkurrenten SV Gonsenheim mit 2:0 in die Schranken gewiesen hatte. „Das Beste an diesem Abend aus unserer Sicht war der wunderschöne zweifache Regenbogen am Himmel“, so SFE-Trainer Thorsten Wörsdörfer, der mit seinem Kollegen David Meuer besonders im ersten Durchgang wenig Erbauliches von seinen Schützlingen sah.

„Wir waren nicht griffig genug, läuferisch nicht auf der Höhe und kamen zu oft in den Zweikämpfen zu spät“, zählte Meuer die eklatantesten Mängel seiner Elf auf. „Wir haben deutlich gesehen, woran es hapert. Uns hat auch Frische gefehlt. Das war kein Vergleich zum tollen Auftritt gegen Hessenmeister FSV Fernwald, den wir am Rande einer Niederlage hatten.“

Kaum Chancen und ärgerlicher Gegentreffer

Vermeidbar schien allerdings der Rückstand. Nach einem Biebricher Eckball wirkte die Hintermannschaft der Sportfreunde ziemlich unsortiert, sodass der am zweiten Pfosten sträflich ungehinderte Tim Emmel keine Mühe hatte, SFE-Keeper Felix Koch per Kopfball das Nachsehen zu geben und Rettungsversuche nicht von Erfolg gekrönt waren (21.). „Das haben wir geradezu hergeschenkt“, so Wörsdörfer.

Die Eisbären ihrerseits kamen im ersten Durchgang kaum einmal nennenswert nach vorne, zumal es in dieser Phase an Läufen in die Tiefe mangelte.

Junges Eisbären-Trio sammelt Pluspunkte

Im zweiten Abschnitt wurde es dann besser. „Da haben sich Silas Held, Lennard Wohlmann und Moritz Muth hervorgetan. Sie haben für Lichtblicke gesorgt“, lobte das Eisbachtaler Trainertandem die gerade erst aus der U19 gekommenen Nachwuchskräfte, die frischen Wind in die Aktionen der Gäste brachten.

Mit dem mustergültig herausgespielten zweiten Tor, das Mittelstürmer Niko Puchalla unhaltbar für David Arnolds vollendete (54.), war aber bereits früh eine Vorentscheidung gefallen. Die Gäste mühten sich zwar weiter redlich, aber spätestens, als Routinier Lukas Reitz einen Rückpass Helds nicht in den Maschen untergebracht hatte (70.), war klar, dass es an diesem verregneten Abend nichts mit einer Wende werden würde. Die letzte Gelegenheit zur Ergebniskosmetik vergab Gabriel Jost, dessen Schuss aus halblinker Position knapp am langen Eck vorbeistrich (85.).

Generalprobe steigt in Fernwald

Am Samstag steigt dann die „Generalprobe“. Ab 14 Uhr schließen die Sportfreunde den Testspiel-Reigen ab 14.30 Uhr mit dem „Rückspiel“ beim FSV Fernwald ab. „Da müssen wir anders auftreten als in Biebrich“, erwarten David Meuer und Chef Wörsdörfer eine Steigerung.