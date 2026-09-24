Cosmos empfängt Elversberg II Gökkurt nach der ersten vollen Woche: Das war Gold wert Mirko Bernd 24.09.2026, 15:00 Uhr

i „Die Einheiten waren Gold wert.“ der neue Cosmos-Coach Koray Akkurt über seine erste volle Woche vor dem Heimspiel am Samstag gegen Elversberg II. Maximilian Jäger

Oberligist FC Cosmos Koblenz hat das 1:6 beim FK Pirmasens aufgearbeitet und will nun zu Hause gegen die SV Elversberg II eine Reaktion zeigen. Das ist der Plan von Neu-Coach Koray Gökkurt nach seiner ersten kompletten Woche mit seiner Elf.

Koray Gökkurt hat die erste volle Woche als neuer Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz genutzt, um seine Mannschaft besser kennenzulernen. Aber auch die Gegner – und so ging es für den Neuen am Mittwochabend ins saarländische Quierschied, um sich den doch überraschenden 2:1-Sieg der SV Elversberg II gegen Tabellenführer Schott Mainz anzusehen.







Artikel teilen

Artikel teilen