Oberligist FC Cosmos Koblenz hat das 1:6 beim FK Pirmasens aufgearbeitet und will nun zu Hause gegen die SV Elversberg II eine Reaktion zeigen. Das ist der Plan von Neu-Coach Koray Gökkurt nach seiner ersten kompletten Woche mit seiner Elf.
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Koray Gökkurt hat die erste volle Woche als neuer Trainer des Fußball-Oberligisten FC Cosmos Koblenz genutzt, um seine Mannschaft besser kennenzulernen. Aber auch die Gegner – und so ging es für den Neuen am Mittwochabend ins saarländische Quierschied, um sich den doch überraschenden 2:1-Sieg der SV Elversberg II gegen Tabellenführer Schott Mainz anzusehen.