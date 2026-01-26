Der Engerser Serkan Göcer beendet seine Karriere wegen hartnäckiger Knieprobleme. In der Oberliga konnte der ehemalige Drittligaspieler nur wenige Spiele absolvieren und wechselt nun in die sportliche Leitung des Vereins.
Lesezeit 2 Minuten
Das linke Knie macht nicht mehr mit. Wie der Oberligist FV Engers auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gab, muss Serkan Göcer seine Fußballkarriere nach 15 Jahren mit sofortiger Wirkung beenden. „Nach meinem Kreuzbandriss 2022 in Homburg hat mein Knie leider immer wieder Probleme gemacht.