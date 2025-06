Der TSV Schott Mainz ist längst Meister, hat aber noch ein Ziel. Und deshalb möchte der Regionalliga-Aufsteiger auch noch einmal gegen den SC Idar-Oberstein spielen. Der SC will aber nicht mehr - und wird wohl auch nicht müssen.

Der letzte Auftritt des SC Idar-Oberstein in dieser Fußball-Oberliga-Saison dauerte exakt 24 Minuten. Dann brach ein Gewitter über Mainz-Mombach los, und die Partie der Schmuckstädter beim TSV Schott Mainz musste beim Stand von 0:0 vor 162 Zuschauern abgebrochen werden.

Eigentlich müsste die Partie nun neu angesetzt werden, doch für den SC Idar-Oberstein ist das eigentlich keine Option. „Ich hoffe nicht und gehe auch nicht davon aus, dass wir noch einmal nach Mainz fahren müssen“, sagte SC-Coach Tomasz Kakala am Rand der Abschlussfeier der Mannschaft im Haag.

TSV Schott Mainz will noch den Punkterekord knacken

Verständlich ist diese Haltung, denn es ist alles entschieden. Der TSV Schott Mainz ist Meister und steigt wieder in die Regionalliga auf, und der SC Idar-Oberstein hat seit einer Woche den Klassenverbleib in der Tasche – ja, nach den Ergebnissen des letzten Spieltags schließen die Schmuckstädter sogar als Zwölfter ab und bleiben damit auch über jener Abstiegszone, die im schlimmsten aller Fälle zum Sturz in die Verbandsliga geführt hätte.

Titelträger Schott Mainz hat aber doch noch ein Ziel. Der Meister möchte den Punkterekord der Oberliga seit der Reform 2008 knacken. Aufgestellt hat ihn 2018 der FC Homburg. Um besser zu sein, bräuchten die Mainzer einen Sieg. Wegen des Rekords scheinen die Mainzer gewillt zu sein, noch einmal anzutreten. Weil es der SC Idar-Oberstein nicht ist, läuft alles auf eine Wertung zugunsten des Meisters heraus – und Oberliga-Spielleiter Lothar Renz ließ zudem durchblicken, dass der zuständige Regionalverband Südwest die Idarer ohne Bestrafung davonkommen lassen könnte. Vielleicht kicken beide Teams das Endergebnis ja auch am Strand aus – beide machen ihren Abschluss nun zeitgleich auf Mallorca.

Flotte Partie bis zum Abbruch

Bis zum Abbruch wegen des Gewitters hatten sich der TSV Schott Mainz und der SC Idar-Oberstein übrigens eine ziemlich flotte Partie geliefert. „Das war kein Sommerkick“, sagte Kakala. Beide Seiten gingen mit erstaunlichem Tempo zur Sache, und sowohl Schott Mainz als auch der SC hatten die Möglichkeit zur Führung. Die der Mainzer entschärfte Flavius Botiseriu im letzten Moment, und auf der anderen Seite schoss Florian Zimmer haarscharf am Pfosten vorbei.

Zimmer verpasste damit seinen 24. Saisontreffer knapp, doch mit 23 Toren landete er in der Torschützenliste der Oberliga auf Platz zwei – hinter Shawn Blum vom 1. FC Kaiserslautern II, der doppelt netzte beim 2:1-Sieg des FCK vor 5500 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion gegen den FK Pirmasens. Die kleinen Roten Teufel stehen damit in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Für den SC herrscht nun eine kurze Pause, die mit dem Beginn der Vorbereitung auf die nächste Oberliga-Saison am 24. Juni endet.

Aufstellung SC Idar in Mainz: Grimm – Marino, Yerima, F. Botiseriu, Baus, Baderschneider – Rafisamii, Stallbaum, Fuchs – Schneider, Zimmer.