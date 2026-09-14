Die Oberliga unter der Lupe Gewinner & Verlierer: Die englische Woche der RZ-Klubs Mirko Bernd 14.09.2026, 11:06 Uhr

i Die TuS Koblenz (in Blau-Schwarz) und der Ahrweiler BC können sich wie hier vor ihrem direkten Duell sprichwörtlich die Hand geben, denn beide holten in der englischen Woche der Oberliga in drei Spielen zwei Punkte. Während das für Aufsteiger Ahrweiler in Ordnung ist mit dem 0:0 bei der TuS und dem 2:2 gegen Cosmos Koblenz, war es für die Schängel definitiv zu wenig, denn nach dem erwähnten 0:0 gab es noch ein 1:1 daheim gegen Wiesbach und nun das 2:3 in Worms. Wolfgang Heil

Sieben Klubs aus dem RZ-Gebiet tummeln sich in der Oberliga, einer von ihnen holte in den drei Spielen der abgelaufenen englischen Woche sieben Punkte und gehört damit zu den Gewinnern. Verlierer gab es aber auch.

Die englische Woche in der Fußball-Oberliga ist vorbei, mit ihr sind acht Spieltage und damit fast ein Viertel absolviert für die 18 Vereine, darunter die sieben „RZ-Klubs“. Zwei verlegte Begegnungen stehen noch aus, die SV Elversberg II und der TSV Schott Mainz treffen am 23.







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