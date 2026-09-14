Sieben Klubs aus dem RZ-Gebiet tummeln sich in der Oberliga, einer von ihnen holte in den drei Spielen der abgelaufenen englischen Woche sieben Punkte und gehört damit zu den Gewinnern. Verlierer gab es aber auch.
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Die englische Woche in der Fußball-Oberliga ist vorbei, mit ihr sind acht Spieltage und damit fast ein Viertel absolviert für die 18 Vereine, darunter die sieben „RZ-Klubs“. Zwei verlegte Begegnungen stehen noch aus, die SV Elversberg II und der TSV Schott Mainz treffen am 23.