Alle Tests der RZ-Klubs Generalproben für Oberligisten: Das sind die Gegner Mirko Bernd 24.07.2026, 08:00 Uhr

i Bislang hat die TuS Koblenz (links mit Tomoya Kurogi) den höher spielenden Gegnern in der Vorbereitung weh getan, wie hier Jakob Zickler – übrigens der Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Alexander Zickler – von der U21 der Gladbacher Borussia, die in der Regionalliga West spielt. Im letzten Test vor dem Saisonstart geht es am Freitag um 19.15 Uhr in Gückingen gegen den Hessenligisten FC Gießen. Mark Dieler

Bei den Oberligisten stehen bereits die Härtetests vor dem Saisonstart an, bei den Rheinlandligisten sind es die letzten Tests, bevor die erste Rheinlandpokalrunde ansteht. Es wird also langsam ernst für die RZ-Klubs in den beiden höchsten Klassen.

Es geht auf die Zielgerade: Für die Fußball-Oberligisten aus dem RZ-Gebiet steht das Generalproben-Wochenende vor dem Start der Saison am ersten Augustwochenende, eröffnet wird die Runde wie berichtet mit der Partie FC Cosmos Koblenz gegen den sehr stark einzuschätzenden Aufsteiger TuS Mechtersheim am Freitag, 31.







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