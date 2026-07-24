Bei den Oberligisten stehen bereits die Härtetests vor dem Saisonstart an, bei den Rheinlandligisten sind es die letzten Tests, bevor die erste Rheinlandpokalrunde ansteht. Es wird also langsam ernst für die RZ-Klubs in den beiden höchsten Klassen.
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Es geht auf die Zielgerade: Für die Fußball-Oberligisten aus dem RZ-Gebiet steht das Generalproben-Wochenende vor dem Start der Saison am ersten Augustwochenende, eröffnet wird die Runde wie berichtet mit der Partie FC Cosmos Koblenz gegen den sehr stark einzuschätzenden Aufsteiger TuS Mechtersheim am Freitag, 31.