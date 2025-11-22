Gelb-Rote Karte bringt Eisbären auf Verliererstraße

Bis zur Gelb-Roten Karte gegen Finn Müller hatten die Sportfreunde Eisbachtal im Kellerduell gegen Diefflen alles im Griff. Doch nach dem strittigen Platzverweis drehten sich die Kräfteverhältnisse, die Gäste drehten die Partie.
Lesezeit 3 Minuten
Die Sportfreunde Eisbachtal mussten am eisig kalten Samstagnachmittag eine bittere und unglückliche 1:2 (1:0)-Heimniederlage im Kellerduell gegen den FV Diefflen hinnehmen und stecken auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga mit aktuell nun bereits neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer fest.