Hadern mit Entscheidung Gelb-Rote Karte bringt Eisbären auf Verliererstraße Klaus Sackenheim 22.11.2025, 23:30 Uhr

i Die Freude über die 1:0-Führung währte bei Lukas Reitz (rotes Trikot) und den Sportfreunden Eisbachtal immerhin 55 Minuten lang, dann gelang dem FV Diefflen der Ausgleich und später sogar noch der Siegtreffer. Andreas Hergenhahn

Bis zur Gelb-Roten Karte gegen Finn Müller hatten die Sportfreunde Eisbachtal im Kellerduell gegen Diefflen alles im Griff. Doch nach dem strittigen Platzverweis drehten sich die Kräfteverhältnisse, die Gäste drehten die Partie.

Die Sportfreunde Eisbachtal mussten am eisig kalten Samstagnachmittag eine bittere und unglückliche 1:2 (1:0)-Heimniederlage im Kellerduell gegen den FV Diefflen hinnehmen und stecken auf dem vorletzten Tabellenplatz der Fußball-Oberliga mit aktuell nun bereits neun Punkten Rückstand auf das rettende Ufer fest.







Artikel teilen

Artikel teilen