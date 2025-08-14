Nichts fand Tomasz Kakala am letzten Auftritt seines SC Idar-Oberstein bei den Sportfreunden Eisbachtal gut, doch die Trainingsleistungen vor dem Spiel gegen die TuS Koblenz machen ihm Hoffnung. „Super“, seien die gewesen.

Nein, mit den Leistungen ihrer Mannschaft zufrieden waren weder Michael Stahl noch Tomas Kakala am vergangenen Wochenende. Der Coach der TuS Koblenz bemängelte eine unzureichende zweite Halbzeit beim 3:2-Sieg gegen den FV Diefflen, konnte sich aber wenigstens über drei Punkte freuen, während der Trainer des SC Idar-Oberstein überhaupt nichts Gutes am Auftritt und der 0:5-Niederlage bei den Sportfreunden Eisbachtal finden konnte. Nur die Hoffnung, dass es ein Warnschuss zur rechten Zeit gewesen sein könnte, blieb Kakala.

Besser machen als am vergangenen Wochenende wollen es am Sonntag (15 Uhr) im Hans-Dieter-Krieger-Stadion also sowohl der SC als auch die TuS. Durchgängige Konzentration über 90 Minuten fordert Stahl, während Kakala einmal mehr darauf hinweist, dass seine Mannschaft wirklich immer am Limit spielen muss, wenn sie in der Oberliga bestehen möchte. Vor der Partie bei den Eisbachtalern hatte Kakala schon kein sonderlich gutes Gefühl. „Ich habe gespürt, was kommt, weil wir zwei sehr gute Spiele vorher gemacht hatten und so ein bisschen Sorglosigkeit zu merken war. Aber man kann nicht sorglos nach Eisbachtal fahren, ohne die richtige Einstellung und ohne Zweikampfverhalten“, knurrt der SC-Coach und ergänzt: „Man kann in der Oberliga gegen keinen Gegner auf diese Weise bestehen. Ich hoffe, dass wir das gelernt haben.“

Seiner Mannschaft ist das tatsächlich zu wünschen, denn ohne die Eisbachtaler kleinzureden, am Sonntag hat es der SC mit einem ganz anderen Kaliber zu tun. Die TuS Koblenz mag einen auf Kante genähten Kader haben, aber sie gehört trotzdem zu den Schwergewichten dieser Oberliga. Das hat das Stahl-Team auch schon wieder bewiesen – mit einer beachtlichen Vorstellung und einem 1:1 beim FK Pirmasens, dem Vizemeister der Vorsaison. Im Idar-Obersteiner Gedächtnis geblieben ist zudem der super Eindruck, den die TuS vor einem Jahr bei ihrem 3:0-Sieg im Haag gemacht hatte. Der ganze TuS-Tross war damals äußerst sympathisch aufgetreten, und die Koblenzer Mannschaft bot fußballerisch vielleicht die beste Vorstellung, die es in der vergangenen Runde im Haag zu sehen gab. Der damalige Matchwinner Dylan Esmel ist zwar nicht mehr dabei (er ist nach Emmelshausen-Karbach gewechselt), aber an Klasse hat die TuS nicht verloren. Findet übrigens auch Kakala: „Die TuS ist spielerisch super, abgebrüht und auch noch mega-robust.“

Für den SC bedeutet das zweifellos eine veränderte taktische Herangehensweise. In den bisherigen drei Pflichtspielen (3:1, gegen Engers, 4:0 im Pokal in Bad Kreuznach, 0:5 in Eisbachtal) war der SC tatsächlich eher das Team mit Ballbesitz, diesmal gelten andere Leitplanken: „Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen, müssen gut stehen und den Koblenzern die Lust am Fußball nehmen. Wir brauchen Willen, Einsatz und Einstellung“, fordert Kakala. Und natürlich darf sich seine Mannschaft keine derartigen individuellen Patzer leisten, wie sie beispielsweise Keeper Michel Schmitt in Eisbachtal unterlaufen waren.

An den Pranger wegen der diversen Fehlleistungen stellte Kakala sein Team aber nicht. „Ich mache den Jungs doch keinen dauerhaften Vorwurf. So etwas passiert, wir sind keine Maschinen“, stellt der Coach klar, findet allerdings: „Ich will dann schon eine Reaktion sehen.“ Und die gab es tatsächlich. „Super“, brummt Kakala zufrieden und zieht das „u“ in „super“ ganz lang, als er auf die Trainingsleistung seiner Schützlinge in der Woche vor dem Koblenz-Spiel angesprochen wird. „Das war die richtige Antwort, wir hatten Feuer in den Einheiten“, betonte der Trainer.

Ob er die Mannschaft gegen Koblenz verändert, das verriet Kakala nicht. „Wir haben diese Saison super Möglichkeiten, und jeder kann sich anbieten“, sagte er und fügte hinzu: „Ich gebe jedem gerne seine Chance.“ Keine Chance, weil er noch immer verletzt ist, hat Juri Amidon. Der Mittelfeldspieler fällt auch gegen Koblenz noch aus. Ein kleines Fragezeichen steht zudem hinter Alex. Der Brasilianer hat mit einer Erkältung zu kämpfen.