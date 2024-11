FVE reist am Samstag im Auswärtsspiel zu Aufsteiger SC Idar - Bessere Reserven laut Watzlawik entscheidend Gebeutelt zum Auswärtsspiel nach Idar-Oberstein: Engers lebt vom besonderen Einsatz jedes Einzelnen Sascha Nicolay

Matthias Schlenger/Sascha Nicolay 01.11.2024, 14:21 Uhr

i Auch am Samstag beim Gastspiel in Idar-Oberstein wollen die personell gebeutelten Engerser wieder jubeln. Jörg Niebergall

Nur die Harten kommen in den Garten – dieses Motto gilt aktuell für die Oberliga-Fußballer des FV Engers. Nach dem 7:1 in der Liga über Eppelborn und dem Pokalsieg im Elfmeterschießen bei Mosella Schweich gilt es, am Samstag (15 Uhr) im Auswärtsspiel bei Aufsteiger SC Idar-Oberstein die letzten Kräfte zu mobilisieren.

Natürlich hilft, was man am Mittwochabend erlebt hat. Dass man seine Ziele erreichen kann, wenn alle an ihre Grenzen gehen. Jedoch hat das Spiel Spuren hinterlassen. Manche Blessuren waren dabei nicht so schlimm wie zunächst befürchtet – etwa bei Max Schmitten, der nach seiner Auswechslung später am Abend noch Entwarnung gab.

