Verband empfiehlt Absagen FVR warnt vor großer Hitze, Oberligisten reagieren Mirko Bernd 25.06.2026, 17:00 Uhr

i Schon beim Auftakttraining von Oberligist Cosmos Koblenz war es sehr heiß, hier kühlt sich Milan Ziric mit kaltem Wasser ab. Am Wochenende stehen einige Tests bei noch heißeren Temperaturen an, Cosmos geht deshalb auf 11 Uhr am Samstag im Vorbereitungsspiel gegen Regionalligist Sportfreunde Siegen in Willroth. Maximilian Jäger

Die Hitze hat Deutschland im Griff – und sorgt für Absagen bei Sportveranstaltungen. Nun hat auch der Fußballverband Rheinland eine Empfehlung ausgesprochen. In Württemberg ist es nicht bei einer Empfehlung geblieben. Was machen die RZ-Oberligisten?

Das Thermometer steigt und steigt und steigt – und aus diesem Grund hat der Fußballverband Rheinland (FVR) eine Empfehlung ausgesprochen fürs Wochenende. In der Mitteilung des FVR heißt es: „Im Gebiet des FVR sind für die kommenden Tage und das Wochenende außergewöhnlich hohe Temperaturen und Spitzenwerte für den UV-Index vorhergesagt.







Artikel teilen

Artikel teilen