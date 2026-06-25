Die Hitze hat Deutschland im Griff – und sorgt für Absagen bei Sportveranstaltungen. Nun hat auch der Fußballverband Rheinland eine Empfehlung ausgesprochen. In Württemberg ist es nicht bei einer Empfehlung geblieben. Was machen die RZ-Oberligisten?
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Das Thermometer steigt und steigt und steigt – und aus diesem Grund hat der Fußballverband Rheinland (FVR) eine Empfehlung ausgesprochen fürs Wochenende. In der Mitteilung des FVR heißt es: „Im Gebiet des FVR sind für die kommenden Tage und das Wochenende außergewöhnlich hohe Temperaturen und Spitzenwerte für den UV-Index vorhergesagt.