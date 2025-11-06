Engers reist zum FK Pirmasens FVE will sich in der Schuhstadt nicht versohlen lassen 06.11.2025, 20:00 Uhr

i Vadym Semchuk (in Grün, am Ball) war am Dienstag einer der Engerser Torschützen beim 5:0 im Pokal beim FSV Salmrohr. Am Samstag um 14 Uhr müssen sich Semchuk und Co. dem Ersten Pirmasens in den Weg stellen - wie hier der TuS Koblenz um Marcel Wingender am 1. Oktober, als der FVE mit 2:1 siegte. Mark Dieler

Der Vierte FV Engers hat ein Topspiel beim derzeit wohl stärksten Oberliga-Klub vor der Brust: Es geht zum Spitzenreiter FK Pirmasens, der die letzten acht Liga-Spiele gewonnen hat. Der FVE steht aber nur vier Punkte hinter den Schuhstädtern.

Das Spitzenspiel am 16. Spieltag der Fußball-Oberliga findet im Stadion Husterhöhe zu Pirmasens statt. Dort ist am Samstag um 14 Uhr der Tabellenvierte FV Engers beim Spitzenreiter FKP zu Gast. Es hätte noch ein zweites Spiel mit gleicher Wertigkeit gegeben, aber die Begegnung des Zweiten 1.







