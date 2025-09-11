Oberligist FV Engers ist mit 13 Punkten aus sechs Spielen gut aus den Startlöchern gekommen. Vor drei sehr interessanten Heimspielen hintereinander geht es zum Schlusslicht Ludwigshafen. Keine leichte Aufgabe, wie FVE-Trainer Julian Feit findet.

FC Emmelshausen-Karbach. Sportfreunde Eisbachtal. TuS Koblenz. So heißen in Kürze die Gegner des Fußball-Oberligisten FV Engers. Nacheinander müssen sie an den Wasserturm. Spiele, die man sich wünscht. Gegen Mannschaften, die aus der Nähe kommen und mit denen es Schnittmengen und eine lokale Rivalität gibt. Aber bevor diese drei „Derbys“ für die Elf von Trainer Julian Feit anstehen, geht es am Samstag (14 Uhr) zum Schlusslicht Arminia Ludwigshafen. Eine gerade für den Kopf schwere Aufgabe für den Tabellenzweiten?

Feit glaubt das nicht: „Wir nehmen jeden Gegner gleich an. Egal, ob da Windhagen, Auersmacher oder Eintracht Frankfurt steht.“ Oder eben Arminia Ludwigshafen. Drei Punkte hat die Arminia erst, zehn weniger als Engers. Und hat recht aufregende Wochen hinter sich. Nach drei Spieltagen und drei Niederlagen trat Trainer Chris Chorrosch aus „beruflichen Gründen“ zurück. Bis zum Winter hat der Ex-Arminen-Stürmer Matteo Monetta übernommen, ab dem 1. Januar wird Ex-Profi Marco Laping (93 Zweitligaspiele für den 1. FC Saarbrücken) die Ludwigshafener zum bereits vierten Mal coachen. Früher kann Laping aus beruflichen Gründen nicht. Zuletzt gab es zu Hause ein 2:5 gegen den FC Emmelshausen-Karbach. „Klar, sie hatten den Trainerwechsel drin und bald wieder einen, aber Systematik und Spieler haben sich nicht groß geändert. Generell ist es so, dass du auf Wiedergutmachung aus bist, wenn du fünf Tore kassiert hast, wir werden auf großen Widerstand treffen. Ludwigshafen ist fußballerisch besser als der Tabellenplatz“, sagt Feit.

„Altmeister“ Dieter Paucken auf der Bank

Die Frage, die sich beim FVE stellt: Ist Engers so gut wie der Tabellenplatz als – zusammen mit Cosmos Koblenz –erster Verfolger von Spitzenreiter TuS Koblenz (16 Punkte)? Feit dazu: „Wenn noch fünf Spiele rum sind, machen wir mal einen Strich drunter und gucken. Wir hatten in der Liga nie Spiele mit mehr als zwei Toren Unterschied, es war auch mal das Quäntchen Glück dabei. Was ich sagen kann: In zwei Dingen gehören wir zu den Top-Teams der Liga: tief im Block verteidigen und dann umschalten und Standardsituationen.“ Bei Lösungen mit dem Ball auf engem Raum sieht er noch Luft nach oben.

Personell gibt es beim FVE noch ein paar Fragezeichen: Goran Naric war unter der Woche krank, Delil Arbursu, Vadym Semchuk und Manuel Simons haben muskuläre Probleme, die Langzeitverletzten Louis Klapperich, Kevin Lahn, Jonas Von Haacke, Serkan Göcer und Marcel Stieffenhofer sind außen vor. Im Tor wird Franjo Sedarusic stehen, nachdem sich Safet Husic beim 1:1 daheim gegen Gonsenheim am Samstag verletzt hatte, für Husic reicht es nicht, „Altmeister“ Dieter Paucken wird auf der Bank Platz nehmen.

Müller-Brüder: Wiedersehen im Pokal mit Malberg

Kurze Randnotiz in Sachen Rheinlandpokal, schließlich ist der FVE der Titelverteidiger: Am Mittwoch wurde die dritte Runde ausgelost, für Engers geht es zum Rheinlandliga-Absteiger Malberg. „Das ist vor allem für Lukas und Gabriel eine schöne Partie“, sagt Feit. Die Brüder Lukas und Gabriel Müller kamen vor der Saison von der SG an den Wasserturm.