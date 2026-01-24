Engers schlägt bei Hadzic zu FVE verpflichtet Ex-Koblenzer fürs zentrale Mittelfeld Mirko Bernd 24.01.2026, 17:23 Uhr

i Eldin Hadzic (in Rot, hier in der vergangenen Saison im Trikot von Rot-Weiss Koblenz gegen den 1. FC Kaiserslautern II) hat nach einer Pause einen neuen Verein gefunden. Der in Neuwied lebende zentrale Mittelfeldmann läuft ab sofot für den FV Engers auf. René Weiss

Dem FV Engers ist noch ein Transfercoup gelungen: Mit dem 33-jährigen Eldin Hadzic hat der Oberliga-Dritte sich einen erfahrenen Mann für die Mittelfeldzentrale gesichert. Der Kontakt bestand schon länger, nun schließt sich Hadzic dem FVE an.

Dem Fußball-Oberligisten FV Engers ist eine Verpflichtung gelungen, die nach außen überraschend kommt, nach innen aber nicht: Mit dem 33-jährigen Eldin Hadzic hat der Tabellendritte einen erfahrenen Mann fürs zentrale Mittelfeld verpflichtet, der zuletzt vereinslos war.







Artikel teilen

Artikel teilen