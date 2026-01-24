Dem FV Engers ist noch ein Transfercoup gelungen: Mit dem 33-jährigen Eldin Hadzic hat der Oberliga-Dritte sich einen erfahrenen Mann für die Mittelfeldzentrale gesichert. Der Kontakt bestand schon länger, nun schließt sich Hadzic dem FVE an.
Dem Fußball-Oberligisten FV Engers ist eine Verpflichtung gelungen, die nach außen überraschend kommt, nach innen aber nicht: Mit dem 33-jährigen Eldin Hadzic hat der Tabellendritte einen erfahrenen Mann fürs zentrale Mittelfeld verpflichtet, der zuletzt vereinslos war.