Ziel Zweierschnitt erreicht FVE schießt sich mit 4:1 gegen Diefflen auf Platz drei Stefan Kieffer 15.11.2025, 20:32 Uhr

i Haben Grund zum Feiern: Die Spieler des FV Engers (grüne Trikots) schließen die Hinrunde mindestens auf Rang vier ab. Die TuS Koblenz kann theoretisch im Nachgang nach am Tabellendritten vorbeiziehen, wenn sie im Nachholspiel beim 1. FCK II punktet. Das Ziel Zweierschnitt hat der FVE aber sicher erreicht - und das ist Julian Feit wichtiger als die Tabelle. Jörg Niebergall

Der FV Engers feiert einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen den FV Diefflen – und klettert damit auf Platz drei. Mit einem Zweier-Schnitt in der Hinrunde hat das Team von Trainer Julian Feit zudem ein Wunschziel des Trainers erreicht.

Im letzten Spiel der Hinrunde hat Fußball-Oberligist FV Engers den FV Diefflen mit 4:1 (2:0) bezwungen und sich auf den dritten Tabellenplatz verbessert, der bei einem Punktgewinn von TuS Koblenz im Nachholspiel am 13. Dezember in Kaiserslautern zum immer noch beachtlichen Rang vier würde.







Artikel teilen

Artikel teilen