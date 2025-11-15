FVE schießt sich mit 4:1 gegen Diefflen auf Platz drei

Der FV Engers feiert einen souveränen 4:1-Heimsieg gegen den FV Diefflen – und klettert damit auf Platz drei. Mit einem Zweier-Schnitt in der Hinrunde hat das Team von Trainer Julian Feit zudem ein Wunschziel des Trainers erreicht.
Lesezeit 4 Minuten
Im letzten Spiel der Hinrunde hat Fußball-Oberligist FV Engers den FV Diefflen mit 4:1 (2:0) bezwungen und sich auf den dritten Tabellenplatz verbessert, der bei einem Punktgewinn von TuS Koblenz im Nachholspiel am 13. Dezember in Kaiserslautern zum immer noch beachtlichen Rang vier würde.