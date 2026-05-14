Engers unterliegt Pirmasens FVE ist nah dran am FKP, nutzt aber seine Chancen nicht Stefan Kieffer 14.05.2026, 00:00 Uhr

i Gabriel Müller (grünes Trikot) und sein FV Engers mussten sich in der vorgezogenen Oberligapartie Luca Eichhorn (links) und dem FK Pirmasens mit 2:3 geschlagen geben. Jörg Niebergall

Zum dritten Mal in Folge musste sich der FV Engers geschlagen geben, war aber dieses Mal ganz nah dran, einem Spitzenteam ein Bein zu stellen. Gegen den FK Pirmasens gab’s eine 2:3-Niederlage, auch, weil die Chancenverwertung nicht optimal war.

Binnen fünf Tagen durfte sich der FV Engers am heimischen Wasserturm mit den beiden herausragenden Mannschaften dieser Oberligasaison messen. Nach dem 1:3 gegen Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II unterlag der FVE auch dem Verfolger FK Pirmasens mit 2:3 (0:0), konnte aber eindrucksvoll beweisen, dass er mit Recht zu den „Big Five“ der Liga zählt.







Artikel teilen

Artikel teilen