Engers empfängt Ludwigshafen FVE holt jungen Torwart, Duo geht nach Weißenthurm Mirko Bernd 26.03.2026, 06:44 Uhr

i Delil Arbursu (vorne) verlässt den FV Engers nach fünf Jahren, ihn zieht es wie Goran Naric zum Koblenzer A-Klässler SG Weißenthurm/Urmitz. Jörg Niebergall

Beim FV Engers soll wieder ein Sieg her, zuletzt blieb der Oberligist dreimal ohne Erfolg. Es geht gegen Arminia Ludwigshafen. Mittlerweile steht auch offiziell fest, wohin es für zwei Routiniers geht. Ein junger Torwart kommt indes zum FVE.

Das Heimspiel in der Fußball-Oberliga gegen die abstiegsgefährdete Arminia Ludwigshafen soll für den Tabellenfünften FV Engers (42 Punkte) am Freitagabend um 20 Uhr nach drei sieglosen Spielen inklusive Viertelfinal-Aus im Rheinlandpokal gegen Eintracht Trier wieder einen Punkt markieren, an dem das Team von Trainer Julian Feit zurück in die Erfolgsspur einbiegt.







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