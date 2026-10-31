Engerser verlieren in Wiesbach
FVE-Coach Julian Feit nimmt Teilschuld für 2:3 auf sich
Der Engerser Coach Julian Feit (vorne) nahm eine Teilschuld für das 2:3 seines FVE in Wiesbach auf sich.
Der Engerser Coach Julian Feit (vorne) nahm eine Teilschuld für das 2:3 seines FVE in Wiesbach auf sich.
Jörg Niebergall

Es gab einige Gründe für die Niederlage des Oberligisten FV Engers bei Hertha Wiesbach. 2:3, verdient 2:3, hieß es für die Elf vom Wasserturm am Ende, der Gäste-Coach suchte auch ein wenig die Schuld bei sich.

Lesezeit 2 Minuten
Es war nicht der Samstagnachmittag des Fußball-Oberigisten FV Engers – und das in mehreren Bereichen: Der FVE, der wegen „Sturm-Zaun-Absage“ gegen die TuS Koblenz etwas aus dem Rhythmus geraten war, musste bei Hertha Wiesbach eine verdiente 2:3 (0:1)-Niederlage einstecken.
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